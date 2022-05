PP SCHWABEN SÜD/WEST. Am Donnerstag findet der bundesweite Aktionstag „sicher.mobil.leben - Fahrtüchtigkeit im Blick“ statt. Auch die Polizeidienststellen im Schutzbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West beteiligen sich an der Verkehrssicherheitsaktion.

Am 5. Mai steht das Thema Fahrtüchtigkeit bei einem bundesweiten Aktionstag im Fokus der Polizeien der Länder. Die Polizeibeamtinnen und -beamten im Schutzbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West kontrollieren an diesem Tag an etwa 70 geplanten Kontrollstellen. Im Mittelpunkt dieser Kontrollen steht die Beeinträchtigung von Fahrzeugführern durch Alkohol, Drogen aber auch körperliche Mängel wie Übermüdung.

„Ein mit mehr als 1,6 Promille alkoholisierter Motocross-Fahrer mit Sozius fährt im September 2021 in Maierhöfen (Lkr. Lindau) frontal in einen geparkten Pkw. Der 21-jährige Fahrer wurde dabei getötet, sein 23-jähriger Sozius schwer verletzt.“ (Pressemeldung vom 12.09.2021)

Solche Unfälle durch konsequente Verkehrskontrollen zu verhindern, ist seit vielen Jahren ein klares Ziel der Verkehrssicherheitsarbeit im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West.

Die Polizei rät:

Don’t drink and drive! – Wer fährt, trinkt nicht – wer trinkt, fährt nicht!

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in kürzester Zeit zahlreiche Sinneseindrücke verarbeiten. Oftmals gilt es im Bruchteil einer Sekunde zu reagieren. Für diese Höchstleistung heißt es: Nüchtern bleiben!

Dein TRIP: OHNE DROGEN!

Bereits einmaliger Drogenkonsum hat Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem und kann die Fahrfähigkeit negativ beeinflussen. Besonders stark wirkt sich Mischkonsum aus, d.h. die Kombination von verschiedenen Drogen oder die Mischung mit Alkohol.

MACH MAL PAUSE – Ausgeschlafen ans Ziel!

Müdigkeit vermindert unsere Aufmerksamkeit und unsere Reaktionsbereitschaft im Verkehr ähnlich stark wie Alkohol: Nach 17 Stunden ohne Schlaf fahren wir, als hätten wir 0,5 Promille.

BEHALTE DEN DURCHBLICK – SPITZ DIE OHREN!

Fehlende akustische oder visuelle Eindrücke und Ablenkung können lebensgefährlich werden, wenn man Fahrzeuge lenkt.

E-Bike und Co. ERST AUSPROBIEREN – DANN FAHREN!

E-Bike und E-Roller haben keinen Airbag. Deshalb gilt für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer: Durch eigene Vernunft erhöhen Sie ihre Sicherheit!

VERKEHRSSICHERHEIT – ALLE HELFEN MIT!

Jeder trägt selbst Verantwortung für seine Verkehrstüchtigkeit. Eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr lebt von gegenseitiger Rücksichtnahme und dem Bewusstsein, dass jeder auf den anderen im Verkehr achtet.

