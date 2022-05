629. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in einen Gewerbebetrieb – Lerchenau

In den frühen Morgenstunden des Montag, 02.05.2022, verständigten Anwohner der Lerchenauer Straße über den Notruf 110 die Polizei über einen aktuellen Einbruch. Die darauf eingesetzten Polizeibeamten konnten den 16-jährigen Tatverdächtigen mit Wohnsitz in München noch am Tatort festnehmen. Die Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die Münchner Kriminalpolizei aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der 16-Jährige zuvor versucht hatte, die verglaste Eingangstür des Gewerbebetriebes einzuschlagen. Dadurch entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Noch bevor der 16-Jährige in die Räumlichkeiten gelangen konnte, wurde er durch die Einsatzkräfte festgenommen. Eine Durchsuchung seiner Person ergab Anhaltspunkte für weitere Eigentumsdelikte Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnten im näheren Umfeld mehrere aufgebrochene Pkw festgestellt werden.

Da gegen den 16-jährigen Tatverdächtigen bei der Münchner Kriminalpolizei bereits personenorientierte Ermittlungen betrieben werden, wurden die weiteren Ermittlungen durch das zuständige Kommissariat 23 (Gewaltdelikte-Jugendkriminalität) übernommen und dauern weiterhin an.

Der Tatverdächtige wurde dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.

Information:

Statistisch werden überproportional viele Straftaten durch Wiederholungstäter begangen. Die Münchner Polizei hat deshalb in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft bereits vor über 15 Jahren spezielle personenorientierte Ermittlungen vorangetrieben und seitdem fortwährend optimiert. Durch dieses effiziente Vorgehen kann kriminelles Verhalten identifizierter Straftäter grundsätzlich frühzeitig verhindert bzw. rasch unterbunden und sanktioniert werden.

630. Auffinden von schwer verletzter Person – Straßlach

Am Montag, 02.05.2022, gegen 04:00 Uhr, fand eine unbeteiligte Zeugin einen bewusstlosen und schwer verletzten Mann im Gewerbegebiet Straßlach an der Münchner Straße auf.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 53-Jährigen aus dem Landkreis München, welcher auf einem Gehweg in unmittelbarer Nähe zu einem Fahrrad lag. Aufgrund der Schwere der Verletzungen alarmierte die Zeugin einen Rettungswagen, welcher den 53-Jährigen in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung brachte.

Bislang ist nicht bekannt, ob es sich um einen Unfall mit Fremdbeteiligung handelt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

631. Verkehrsunfall nach Entfernen von einer Kontrollsituation – Obergiesing

Am Montag, 02.05.2022, fuhr ein 20-Jähriger aus dem Landkreis Bad Tölz mit einem Audi Pkw in einem Innenhof in der Wallbergstraße. Dort beschädigte er unter anderem einen Pfosten und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Kurz darauf wurde eine uniformierte Polizeistreife der Polizeiinspektion 23 (Giesing) auf den Audi aufmerksam, da dieser die Schwanseestraße entgegen der Fahrtrichtung befuhr.

In der Folge missachtete der 20-Jährige Anhaltesignale der Polizei und flüchtete teilweise mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, weswegen weitere Polizeistreifen angefordert wurden. Während der Flucht kam es zu riskanten Fahrmanövern des 20-Jährigen, welcher mehrere Kreuzungen bei Rotlicht überquerte und mehrere andere Verkehrsteilnehmer gefährdete.

Er fuhr im weiteren Verlauf entgegen der Fahrtrichtung bei der Auffahrt Neubiberg auf die Autobahn A8 in Richtung München auf und soll dabei laut Zeugenaussagen mit sehr hoher Geschwindigkeit teilweise auf dem Standstreifen gefahren sein. Daraufhin wurde die Nachfahrt durch die Polizeistreife aufgrund des Gefährdungspotentials abgebrochen. Am Autobahnende am Mittleren Ring konnte eine weitere Polizeistreife den Audi wieder erkennen und ihm weiter folgen.

Gegen 19:00 Uhr fuhr der 20-Jährige schließlich einem anderen Audi Pkw im Bereich der Schwanseestraße auf, prallte gegen einen Lichtmast und blieb im Gleis der dortigen Trambahn stehen. Anschließend konnte er festgenommen werden.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Anhaltspunkte für einen Betäubungsmittelkonsum des 20-Jährigen vor dem Fahrtantritt. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet sowie der Führerschein und der Pkw sichergestellt.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Jedoch wurden beide Pkw erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme mussten die Trambahngleise in beide Richtungen für rund zwei Stunden gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der 20-Jährige wurde wegen Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Verkehr, verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Entfernen vom Unfallort angezeigt.

Zeugenaufruf

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zur Unfallflucht in der Wallbergstraße und ob sie selbst durch die riskante Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

632. Raubdelikt – Unterhaching

Am Montag, 02.05.2022, gegen 21:00 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter die Räumlichkeiten eines Wettbüros. Er bedrohte mit einer mitgeführten Pistole einen Angestellten und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Angestellte dem unbekannten Täter Bargeld (mehrere hundert Euro) ausgehändigt hatte, flüchtete dieser in unbekannte Richtung.

Umfangreiche und sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Münchner Polizei führten bislang nicht zur Festnahme des Täters.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20-30 Jahre (auch jünger möglich), ca. 170 cm groß, schlanke Figur, sprach deutsch; bekleidet mit schwarzer Hose, schwarzem Anorak, weißem Cap, weißen Schuhen, schwarzem, Rucksack, trug schwarze Handschuhe, war im Gesicht und am Hals maskiert mit schwarzem Schal; führte schwarze Pistole in der rechten Hand mit sich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Münchner Straße und Rathausplatz (Unterhaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.