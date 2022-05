LKR. OBERALLGÄU. Im Verlauf der vergangenen Woche soll es in einem Schullandheim in Immenstadt zu Belästigungen sexueller Art gekommen sein. Zu dieser Zeit hielten sich dort Schülerinnen einer Friedrichshafener Schule auf.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass sich ein 42-jähriger Angestellter des Schullandheims den Mädchen aus der Klasse in anzüglicher Weise näherte. Angezeigt hatte den Vorfall am Donnerstag der 42-Jährige selbst, nachdem es wegen den Annäherungen an die Mädchen zu einem Streitgespräch mit einer Lehrkraft gekommen war.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Dem Mann wurde ein Platzverweis für das Schullandheim ausgesprochen.

Gegen den 42-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Kempten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten.

(KPI Kempten)