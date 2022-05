Bobingen - Polizeihauptkommissar (PHK) Reinhard Weiß übernimmt ab dem 01. Mai 2022 die Leitung der Polizeiinspektion Bobingen. Der bisherige Leiter, Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Artur Dachs, wurde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

PHK Reinhard Weiß war knapp 17 Jahre Angehöriger des Kommissariats 1 bei der Kriminalpolizei Augsburg. Zuletzt hatte er dort die Funktion als stellvertretender Leiter der Mordkommission und übernimmt ab heute die Leitung der Bobinger Inspektion.

PHK Weiß wurde am 01.10.1980 in den mittleren Polizeidienst eingestellt und verrichtete zunächst Dienst beim Einsatzzug der damaligen Polizeidirektion sowie anschließend bei der Polizeiinspektion Augsburg 6. Nach seinem Studium an der Hochschule der Polizei und dem damit verbundenen Wechsel in den gehobenen Polizeidienst war er seit 2003 stets Angehöriger der Kriminalpolizei Augsburg.

Der 58-jährige Vater zweier erwachsener Söhne freut sich nun auf die neue Aufgabe in Bobingen und wurde heute durch Polizeivizepräsident Markus Trebes an seiner neuen Wirkungsstätte begrüßt.