KIRCHEHRENBACH, LKR. FORCHHEIM. Eine durchweg positive Bilanz zieht die Polizei Ebermannstadt, anlässlich von Schwerpunktkontrollen im Naturschutzgebiet „Ehrenbürg“. Mit Unterstützung der Reiterstaffel Mittelfranken wurde das besonders schützenswerte Gebiet des Walberlas abermals intensiv bestreift. Da am vergangenen Wochenende normalerweise das traditionelle Walberlafest stattgefunden hätte, war mit mehr Besuchern als üblich zu rechnen.

Am Freitagnachmittag stellten die Beamten aber ein normales Besucheraufkommen fest. Lediglich zwei Verstöße wurden zur Anzeige gebracht. Grund hierfür war in einem Fall das Radfahren im Naturschutzgebiet sowie ein Wanderer, welcher seine Notdurft in besonders geschützten Flächen verrichtete.

Am Samstag waren anfangs noch Jugendgruppen am Plateau, welche lediglich über die Bestimmungen aufgeklärt werden mussten. Dann spülte der Starkregen sowohl die Touristen, als auch die Einsatzkräfte vom Berg, so dass keine weiteren Verstöße mehr festgestellt wurden.

Als Fazit bleibt die erfreuliche Erkenntnis, dass der Großteil der Besucher Verständnis für die Bestimmungen hat und sich auch an diese hält. Die Kontrollen und die Präventionsarbeit, auch von anderen Organisationen, werden dieses Jahr weiter konsequent durchgeführt, um das beliebte Ausflugsziel „Walberla“ zu erhalten.