KEMPTEN. Schneller Fahndungserfolg für die Kemptener Polizei nach einem bewaffneten Raubüberfall am vergangenen Freitag. Ein Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Freitag, kurz nach 23 Uhr, betrat ein maskierter Mann das Wettbüro in der Klostersteige, ging auf den Angestellten zu und verlangte mit Nachdruck das vorhandene Bargeld. Um an dieses zu gelangen, bedrohte er den Angestellten mit einer Pistole und ging mit ihm in einen Raum, in welchem sich der Tresor des Büros befindet. Nachdem der Angestellte dem Täter das darin befindliche Bargeld ausgehändigt hatte, verließ er das Wettbüro und flüchtete.

Die alarmierte Polizei leitete sofort mit einer Vielzahl von Beamten eine Fahndung nach dem Flüchtenden ein. Und diese war schnell erfolgreich: Weniger als 30 Minuten nach dem Überfall war Beamten der Verkehrspolizei ein tatverdächtiger Fußgänger aufgefallen. Als die Beamten den Mann kontrollieren wollten, versuchte er erfolglos wegzurennen. Wie sich schnell herausstellte, handelte es sich um den Tatverdächtigen des Raubüberfalls. Gegen seine vorläufige Festnahme wehrte sich der Mann so stark, dass die beiden Polizeibeamten leichte Verletzungen davontrugen. Mit hinzugezogener Unterstützung brachten sie ihn auf die Polizeidienststelle. Der Mann führte neben mehreren tausend Euro Bargeld auch eine Schreckschusspistole mit sich, die optisch einer scharfen Pistole glich.

Noch in der Nacht übernahmen die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Kempten die Ermittlungen zur Tat und dem 19-jährigen Tatverdächtigen. Der 19-Jährige ist am Samstag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Kempten vorgeführt worden. Gegen ihn wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen, er befindet sich nun in der Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

(KPI Kempten)

