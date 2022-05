KEMPTEN. Seit Donnerstagvormittag wird eine 26-jährige Frau aus Sankt Mang vermisst. Wer hat die Frau gesehen oder kann Hinweise zum Aufenthaltsort geben?

Die 26-Jährige verließ im Laufe des Donnerstagvormittags ihre Wohnung in Kempten, Sankt Mang. Sie ging zu Fuß in unbekannte Richtung. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zu ihrem Auffinden. Die 26-Jährige hat eine schlanke Statur, ist etwa 155 cm groß und hat glatte, braune Haare. Die Frau hat ein südosteuropäisches Aussehen. Wer hat die Vermisste seit Donnerstag gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Link zur Fahndung mit personenbezogenen Daten und Lichtblid

(PI Kempten)