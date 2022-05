Ingolstadt, 02.05.2022

Am Freitagabend (29.04.22) wurde in eine Wohnung eines Ingolstädter Mehrfamilienhauses in der Neugasse eingebrochen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Der Einbruch ereignete sich am Freitagabend, in der Zeit von 20.00 - 22.30 Uhr. Der bisher unbekannte Tatverdächtige drang über die Terrassentür der Erdgeschosswohnung in das Gebäude ein und verursachte dabei einen Sachschaden von ca. 1000 Euro. Es wurden verschiedene Schmuckstücke in noch unbekannter Höhe entwendet.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung dieser Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.