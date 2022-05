619. Einbruch in Imbiss; ein Tatverdächtiger festgenommen – Laim

Am Dienstag, 26.04.2022, zwischen 05:50 Uhr und 06:15 Uhr brach ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in München in einen Imbiss in der Landsberger Straße ein. Hierbei brach er die Zugangstüre gewaltsam auf und entwendete aus dem Imbiss mehrere Getränke sowie aufgefundenes Geld aus der Kasse im unteren dreistelligen Eurobreich.

Im Anschluss flüchtete der 41-Jährige mit einem Fahrrad vom Tatort. Noch am selben Tag wurde vom Inhaber Strafanzeige erstattet. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde eine Spurensicherung vor Ort durchgeführt. Hierbei konnten unter anderem persönliche Gegenstände des Tatverdächtigen festgestellt werden, die er bei der Tat zurückgelassen hatte.

Am Donnerstag, 28.04.2022, gegen 00:10 Uhr konnte eine Streife der Polizeiinspektion 14 (Westend) bei einer Kontrolle am U-Bahnhof Schwanthalerhöhe den 41-Jährigen antreffen. Er wurde hier kontrolliert und nachdem die Beamten Kenntnis von der Einbruchstat hatten, wurde der Tatverdächtige festgenommen. Bei den im Anschluss durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen beim Tatverdächtigen wurden unter anderem die Tatbeute aus dem Einbruch aufgefunden sowie andere Gegenstände, die augenscheinlich von anderen Taten stammen könnten. Diese wurden sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Nach der Sachenbearbeitung wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft auf Entlassung des Tatverdächtigen aus dem polizeilichen Gewahrsam entscheiden.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 der Münchner Kriminalpolizei.

620. Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Linienbus; eine Person leicht verletzt – Garching bei München

Am Freitag, 29.04.2022, gegen 10:25 Uhr fuhr ein 49-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Linienbus die Lichtenbergstraße von der Boltzmannstraße in Fahrtrichtung Freisinger Landstraße. Zur selben Zeit befuhr ein bislang unbekannter männlicher Radfahrer einen gemeinsamen Geh- und Radweg der Grünanlage des Garchinger Forschungszentrums in stadtauswärtiger Richtung.

Beide Fahrzeuge erreichten zeitgleich einen Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) auf Höhe der Lichtenbergstraße Nummer 9.Der bislang unbekannte Radfahrer überfuhr den Zebrastreifen ohne anzuhalten. Um einen Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer zu verhindern, bremste der Busfahrer sehr stark ab. Eine 85-Jährige mit Wohnsitz in München, welche sich als Fahrgast im Linienbus befand, stürzte durch die Bremsung und verletzte sich leicht. Der unbekannte Radfahrer bemerkte offensichtlich die Notbremsung des Busses, hielt an und entschuldigte sich beim Busfahrer mehrmals für sein Verhalten. Danach flüchtete er von der Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen.

Die verletzte 85-Jährige musste mit einem Rettungswagen vor Ort erstversorgt werden und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung verbracht.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbehinderungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

621. Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Pkw; eine Person schwer verletzt – Untergiesing

Am Freitag, 29.04.2022, gegen 14:25 Uhr, fuhr eine 72-Jährige mit Wohnsitz in München mit ihrem Pkw VW Golf die Candidstraße stadteinwärts und wollte an der Kreuzung zur Schönstraße nach links in diese abbiegen. Hierbei musste sie verkehrsbedingt bei Rot an der Kreuzung anhalten.

Als die Abbiegeampel Grün zeigte fuhr die 72-Jährige mit ihrem Fahrzeug an. Zeitgleich lief eine 52-Jährige mit Wohnsitz in München zu Fuß auf dem Gehweg. Nach den bisherigen Erkenntnissen rannte die 52-Jährige über die Fahrbahn der Candidstraße, da sie einen Bus erreichen wollte.

Es kam zu dem Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem anfahrenden Pkw. Die 52-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankhaus zur Behandlung gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Münchner Verkehrspolizei.

Für die Unfallaufnahme wurde die Candidstraße ab der Kreuzung Grünwalder Straße für knapp dreißig Minuten gesperrt. Es kam hier kurzzeitig zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

622. Brand mit hohem Sachschaden – Pasing

Am Freitag, 29.04.2022, gegen 15:45 Uhr wurde der Polizei ein Brand in der Josef-Retzer-Straße mitgeteilt. Im Keller eines Reihenhauses befand sich eine Sauna in der es brannte.

Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Nach den bisherigen Einschätzungen beläuft sich der Sachschaden auf mehrere hunderttausend Euro.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt auszugehen.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 13 (Branddelikte) der Münchner Kriminalpolizei.

623. Polizeieinsatz – Westend

Am Samstag, 30.04.2022, gegen 13:55 Uhr, wurde die Polizei in die Tulbeckstraße gerufen. Einsatzgrund hier war eine auffällige Person, welche sich in einem roten Kleintransporter befand, der am Straßenrand geparkt war.

Die Frau öffnete immer ihre Türe, wenn Fahrzeuge vorbeifuhren. Zudem sei sie bereits in Streit mit einem Paketfahrer geraten und habe versucht, dessen Fahrzeug zu beschädigen. Beim Eintreffen der ersten Streife vor Ort, flüchtete die Person mit dem roten Kleintransporter (Daimler Chrysler).

Die Polizeistreife setzte sich hinter das Fahrzeug und versuchte dieses zu kontrollieren. Das Fahrzeug reagierte nicht auf die Anhalteversuche und flüchtete weiter. Im Bereich der Bergmannstraße drängelte sich das Fahrzeug an mehreren, an einer roten Ampel wartenden Fahrzeuge vorbei und überfuhr die rote Ampel. Anschließend bog das Fahrzeug in die Kazmairstraße ab. Auch hier wurde erneut versucht, mittels Anhaltesignalgeber das Fahrzeug zum Stehen zu bringen. Das Fahrzeug hielt jedoch nicht an und setzte die Fahrt weiterhin fort. Erst in der Beethovenstraße konnte das Fahrzeug angehalten werden.

Im Fahrzeug konnte eine 56-Jährige mit Wohnsitz in München festgestellt werden, die auf die Polizeibeamten einen psychisch auffälligen Eindruck machte. Ebenfalls befand sich ein Hund im Fahrzeug, welcher von der 56-Jährigen vor sich gehalten wurde.

Die 56-Jährige versperrte das Fahrzeug von innen und weigerte sich anfangs auszusteigen. Nach mehreren Kommunikationsversuchen der Polizeibeamten öffnete die 56-Jährige dann ihr Fahrzeug und konnte festgenommen werden.

Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zudem wurde ein Elektro-Scooter im Inneren des Fahrzeuges aufgefunden, bei dem sich Anhaltspunkte ergaben, dass dieser gestohlen worden sein könnte.

Auf die Polizeibeamten machte die 56-Jährige weiterhin einen psychisch auffälligen Eindruck, in Folge der gezeigten Fremd- und Eigengefährdung wurde sie in einem Krankenhaus untergebracht. Der Hund wurde beim Münchner Tierheim in Obhut gegeben.

Der Führerschein und das Fahrzeug wurden beschlagnahmt.

Die Ermittlungen in diesem Fall führen die Münchner Verkehrspolizei sowie die Kriminalpolizei.

624. Einsatzbilanz Freinacht

Die Nacht von Samstag, 30.04.2022 auf Sonntag, 01.05.2022 wird als sogenannte „Freinacht“ bezeichnet. Hier ist es Brauch kleinere Streiche zu spielen.

Auch in diesem Jahr verzeichnete die Polizei mehrere Einsätze, insgesamt zählte das Polizeipräsidium München 467 Einsätze, hierbei hatten 16 Einsätze einen möglichen Freinachtbezug.

In einem Fall am Sonntag, 01.05.2022, gegen 03:00 Uhr, entzündeten ein oder mehrere bislang unbekannten Täter im Bereich der Richard-Wagner-Straße/Franziskus-Festing-Straße (Pullach im Isartal) mehrere Wertstoffcontainer. Diese brannten vollständig aus und wurden durch die Feuerwehr gelöscht.

Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Das Kommissariat 13 der Münchner Kriminalpolizei führt in diesem Fall die Ermittlungen.

Als Fazit kann die diesjährige Freinacht als vergleichsweise ruhig benannt werden.

625. Polizeieinsatz – Ludwigsvorstadt

Am Samstag, 30.04.2022, gegen 22:00 Uhr fanden sich circa 700 feiernde Anhänger eines türkischen Sportvereins im Bereich des Siegestors/Leopoldstraße ein. Die Fußballfans feierten hier die gewonnene Meisterschaft ihres Sportvereins.

Im Zuge der Feierlichkeiten wurden mehrere Fahrzeuge verbotswidrig und behindernd auf der Leopoldstraße abgestellt. Einige Fans blockierten absichtlich den Verkehr, schwenkten türkische Fahnen, hupten und auch pyrotechnische Gegenstände wurden abgerannt.

Die Münchner Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, unter anderem auch zwei Einsatzzüge. Die Polizei sperrte hier von 22:15 Uhr bis 00:15 Uhr beide Fahrtrichtungen der Leopoldstraße. Der Personennahverkehr wurde entsprechend umgeleitet.

Die Polizei sprach mehrere Platzverweise aus und löste die Feier auf. Es wurden circa 20 Verwarnungen und vier Anzeige wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.