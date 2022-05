INGOLSTADT; Die vergangene Nacht verlief aus polizeilicher Sicht im Dienstbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord ohne herausragende Sicherheitsstörungen. In der Vergangenheit kam es in der sogenannten Freinacht von 30. April auf den 01. Mai teilweise zu einer Häufung von zum Beispiel Ruhestörungen, Sachbeschädigungen an Gebäuden, Verkehrszeichen, Fahrzeugen und öffentlichen Einrichtungen. Vereinzelt kam es auch zu Körperverletzungen.

Die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums in Ingolstadt verzeichnete bis in den frühen Morgen des heutigen Tages rund 122 Einsätze mit Bezug zur Freinacht. Ein örtlicher Schwerpunkt lässt sich hier nicht erkennen.

Es wurden unter anderem 34 Ruhestörungen, sechs Sachbeschädigungen sowie sieben Körperverletzungsdelikte in diesem Zusammenhang gemeldet.