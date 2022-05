OBERKOTZAU, LKR. HOF. Dicke Rauchschwaden rissen den Bewohner eines Mehrfamilienhauses aus dem Schlaf. Er reagierte blitzschnell und warnte seine Nachbarn im Haus. Die Kriminalpolizei Hof übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Gegen 7.30 Uhr entfachte das Feuer in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Kautendorfer Straße. Glücklicherweise bemerkte der schlafende Mann den Brandgeruch, versuchte zunächst vergeblich die Flammen selbst zu löschen und warnte letztlich die weiteren Hausbewohner. Bei seinen Löschversuchen erlitt er leichtere Verletzungen, die später in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Haus ankamen, war dieses bereits komplett mit Brandrauch durchzogen. Dem schnellen Handeln der Feuerwehr ist zu verdanken, dass das Feuer nicht auf angrenzende Gebäude übergriff oder in einem Vollbrand endete. Dennoch entstand hoher Sachschaden in der Wohnung des Mannes und am Dachstuhl. Dieser wird nach einer ersten Brandortbegehung durch die Kriminalpolizei Hof auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalbeamten beschäftigen sich nun mit der Frage nach der bislang unklaren Brandursache.

Die weiteren Hausbewohner blieben unverletzt.