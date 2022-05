PP SCHWABEN SÜD/WEST / LINDENBERG. Kriminalhauptkommissar Thomas Hüttinger wird neuer Leiter der Polizeiinspektion Lindenberg. Zum 1. Mai 2022 wird er mit der Wahrnehmung der Dienstgeschäfte als Leiter der Polizeiinspektion Lindenberg betraut und folgt damit auf Uwe Wucher.

Thomas Hüttinger begann seine Polizeikarriere bei der Landespolizei in Nordrhein-Westfalen, wo er 1981 in den Vollzugsdienst der 2. Qualifikationsebene eingestellt wurde und die Ausbildung 1984 beendete. 1988 wechselte er dann aus familiären Gründen von der Nordrhein-westfälischen zur Bayerischen Bereitschaftspolizei nach München, wo er bis 1995 Dienst unter anderem als Polizeitaucher leistete.

Zwischen 1995 und 1997 erfolgte das Studium zum Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene an der heutigen Hochschule für den öffentlichen Dienst in Fürstenfeldbruck.

Danach wechselte der heute 58-jährige Hüttinger zur Polizeiinspektion nach Immenstadt und 1999 dann nach Lindau. In den Jahren 2002 und 2007 leistete er jeweils mehrere Monate Dienst bei der ehemaligen Polizeidirektion Kempten in der Einsatzzentrale. Bei der PI Lindau blieb er bis Januar 2016, bevor er im Februar zur Kriminalpolizeistation Lindau kam. Dort verrichtete der Kriminalhauptkommissar als stellvertretender Kommissariatsleiter des Kommissariats Eigentumskriminalität bis zu seinem Wechsel an die Spitze der PI Lindenberg seinen Dienst.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner über die Stellenbesetzung: „Thomas Hüttinger bringt vielfältige Erfahrungen aus allen Sparten des Polizeidienstes mit. Ich freue mich, dass die Polizeiinspektion Lindenberg einen versierten Leiter bekommt und wünsche ihm allzeit ein glückliches Händchen bei der Führung der Dienstgeschäfte.“

(PP Schwaben Süd/West /hs)

