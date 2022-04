BT 9/WARMENSTEINACH, LKR. BAYREUTH. Im Bereich einer Rechtskurve verlor ein Motorradfahrer Samstagmorgen die Kontrolle über seine Maschine und geriet in den Gegenverkehr. Er kollidierte mit einem Kleintransporter und erlitt dabei derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Mann aus dem Bayreuther Landkreis fuhr gegen 9.45 Uhr auf der Kreisstraße BT 9 in Fahrtrichtung Fleckl. In einer langgezogenen Kurve drückte es den Motorradfahrer mit seiner Maschine der Marke BMW immer weiter in Richtung der entgegenkommenden Fahrspur. Dort kollidierte er schließlich frontal mit einem VW Transporter und stürzte. Hierbei erlitt der 46-Jährige schwerste Verletzungen. Schnell eingeleitete Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern blieben ohne Erfolg. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer des Kleintransporters blieb bei dem Unfall unverletzt.

Beamte der Polizeiinspektion Bayreuth-Land sind derzeit mit der umfangreichen Unfallaufnahme beschäftigt. Sie werden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth von einem Sachverständigen unterstützt. Für die Dauer der Maßnahmen ist die Kreisstraße im betroffenen Bereich noch bis zirka 13.30 Uhr komplett gesperrt.