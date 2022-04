SCHIRNDING, LKR. WUNSIEDEL. Grenzfahnder aus Selb stellten Freitagnachmittag erneut ihre akribische Fahndungsarbeit und den dazu gehörigen richtigen Riecher unter Beweis. Bei einer Fahrzeugkontrolle am Grenzübergang Schirnding entdeckten sie Drogen, die unter dem Stoff einer Kindersitzvorrichtung versteckt waren. Die Kriminalpolizei Hof führt nun die weiteren Ermittlungen.

Kurz nach 17 Uhr stoppten die Ordnungshüter die Fahrt zweier Frauen, die aus der Tschechischen Republik kommend, den Grenzübergang in einem Opel passierten. Die Schleierfahnder kontrollierten nicht nur die Verkehrstüchtigkeit der Fahrerin sowie den Zustand des Fahrzeugs, sondern richteten zudem einen Blick in den Wagen - mit Erfolg. Eingewickelt in ein Druckverschlusstütchen befanden sich mehrere Gramm Metamfetamin unter dem Stoff des Kindersitzes auf der Rückbank. Die Beamten stellten das Rauschgift sicher und nahmen beide Frauen vorläufig fest.

Die Reisenden konnten nach den polizeilichen Maßnahmen ihre Heimfahrt in den Landkreis Coburg sowie Kronach fortsetzen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.