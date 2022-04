BAD WINDSHEIM. (540) Seit Freitagmittag (29.04.2022) wird ein 14-jähriges Mädchen aus Markt Nordheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch – Bad Windsheim) vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Die 14-Jährige betrat gegen 12:30 Uhr an der Bushaltestelle der Mittelschule Uffenheim wie gewohnt den Bus nach Hause in Richtung Markt Nordheim. Kurz bevor der Bus losfuhr, verließ sie diesen wieder und kehrte seitdem nicht mehr nach Hause zurück. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in hilfloser Lage befindet.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

14 Jahre alt, circa 160 cm groß, schlanke Statur, schwarze leicht gelockte Haare. War zuletzt mit einer schwarzen Jeans, einer grauen Jacke, einem gelben T-Shirt und schwarzen Schuhen bekleidet. Zudem trägt sie eine lange Kette mit einem Kreuz.

Personen, welche Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333, der Polizeiinspektion Bad Windsheim unter der Telefonnummer 09841 66160 oder dem Polizeinotruf 110 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold