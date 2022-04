MEMMINGEN. Am frühen Freitagabend kam es zu einem tragischen Unglück nach Sanierungsarbeiten an einem leerstehenden Haus in Memmingen.

Gegen 17:15 Uhr wurde über die Integrierte Leitstelle Allgäu ein teilweiser Einsturz eines derzeit unbewohnten Wohnhauses Am Zwirner in Memmingen gemeldet. Eine Person sei unter den Trümmern verschüttet.

Nach Eintreffen der zahlreichen Einsatzkräfte konnte ein 73-jähriger Mann schwer verletzt gerettet werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Eine weitere Person, ein 42-jähriger Mann, war von den Trümmern verschüttet worden und verstarb noch an der Unglücksstelle an den erlittenen Verletzungen.

Eine weitere Person, ein 38-jähriger Mann, der zum Zeitpunkt des Einsturzes ebenfalls vor Ort war, blieb unverletzt.

Um sicher zu gehen, dass keine weiteren Personen von Trümmern verschüttet wurden, suchten Rettungshunde die Unglücksstelle ab. Um die Unglücksstelle abzusichern, trugen Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) den verbliebenen Mauerteil des Hauses noch am Abend ab.

Der Kriminaldauerdienst der Memminger Kripo hat die Erstermittlungen an der Unglücksstelle aufgenommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen waren eine Mauerseite des Hauses und die Dachkonstruktion eingestürzt, als sich die Männer an bzw. in dem Haus befanden. Warum es zum Einsturz kam, ist Gegentand der polizeilichen Ermittlungen.

Im Einsatz waren insgesamt circa 45 Kräfte der Feuerwehr, 16 Kräfte des Rettungsdienstes und der Rettungshundestaffel, 20 Kräfte des THW, acht Kräfte der Stadt Memmingen und rund 40 Kräfte der Polizei.

(KPI Memmingen/DG)

