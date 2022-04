PP SCHWABEN SÜD/WEST. Erfreulicherweise konnte in diesem Jahr der sogenannte Girls‘Day bei den Polizeiinspektionen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West nach zweijähriger, coronabedingter Pause wieder stattfinden. Bei dem bundesweiten Projekt lernen Mädchen Berufe kennen, die in der Vergangenheit überwiegend durch männliche Bewerber gewählt wurden.

Zehn von den im Schutzbereich des PP Schwaben Süd/West insgesamt knapp 180 teilnehmenden Schülerinnen lernten die tägliche Arbeit der Beamtinnen und Beamten bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen kennen.

Nach Begrüßung durch den Dienststellenleiter Robert Stephan begleitete die jungen Damen Polizeihauptkommissar Andreas Drews durch den Vormittag.

Dabei erlebten die Schülerinnen die Polizeiinspektion Bad Wörishofen und die verschiedenen Sparten der Dienststelle hautnah mit. So erhielten sie unter anderem Einblicke in Bereiche wie die Spurensicherung, den Ablauf an der Wache sowie die Sachbearbeitung und die Streifentätigkeit.

Nach vielen interessierten Fragen rundeten die Beamten den Besuch mit Informationen über die Besonderheiten bei der Polizei ab. Hier sprachen sie neben der Hubschrauber-, Reiter- und Hundestaffel auch das Spezialeinsatzkommando, die Taucher, die Alpine Einsatzgruppe, das Personenschutz im Begleitkommando und die Besonderheiten zum Beispiel des Landeskriminalamts an.

Aufgrund der vielen Fragen und des hohen Interesses dauerte die Veranstaltung deutlich länger als geplant. Zu guter Letzt erhielten die Mädchen neben ihren Teilnahmebescheinigungen kleine Geschenke und natürlich Infomaterial über die Ausbildung bei der Polizei, bevor der Besuch bei der Polizeiinspektion – für einige viel zu früh – wieder endete.

Der nächste Girls’Day ist für den 27.04.2023 geplant, bei dem auch das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West wieder teilnehmen wird.

(PP Schwaben Süd/West / PI Bad Wörishofen)

