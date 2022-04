Am 29. April 2022 hatte das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Bad Kötzting in den Postsaal der Stadt Bad Kötzting geladen. Der Präsident des Polizeipräsidiums Oberpfalz, Norbert Zink, verabschiedete bei diesem Festakt den scheidenden Dienststellenleiter, Polizeioberkommissar Mario Griesbeck. Mit Polizeihauptkommissar Christian Pongratz konnte nahtlos der neue Leiter der Polizeiinspektion Bad Kötzting vorgestellt und in sein Amt eingeführt werden.

In seiner Rede zeigte sich Polizeipräsident Norbert Zink zunächst erfreut darüber, dass der Festakt wieder in einem angemessen Rahmen für den Wechsel eines Dienststellenleiters stattfinden konnte. Insbesondere die Anwesenheit von Vertretern der Politik, Justiz, Hilfsorganisationen und Kollegen der tschechischen Polizei stellt aufgrund der nahezu täglichen Zusammenarbeit eine erfreuliche Tatsache dar. Weiter lobte er die gute Arbeit aller Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Bad Kötzting. So gelang es, im Zehnjahresvergleich die Anzahl der erfassten Straftaten zu senken und die Aufklärungsquote dieser Straftaten zu steigern. Den Bürgerinnen und Bürger des Dienstgebiets bescheinigte der Polizeipräsident „Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bad Kötzting zu leben heißt sehr sicher zu leben“. Dies wird vor allem bei einem Vergleich mit der Kriminalitätsbelastung des gesamten Regierungsbezirks Oberpfalz oder dem gesamten Freistaat Bayern deutlich.

Polizeipräsident Norbert Zink bedankte sich bei Polizeioberkommissar Mario Griesbeck für die sechsmonatige Leitung der östlichsten Dienststelle im Oberpfälzer Polizeipräsidium. Dabei berichtete der Polizeipräsident, dass Griesbeck „alle anfallenden Aufgaben sehr gut bewältigt hat“. Der Polizeioberkommissar übernahm die Leitung der Dienststelle im Rahmen eines Personalauswahl und -entwicklungsverfahrens für den Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene (ehemals höherer Dienst). Griesbeck kehrt ab 1. Mai 2022 wieder zu seiner Stammdienststelle, der Polizeiinspektion Regensburg Süd, zurück.

Ab dem 1. Mai 2022 wird Polizeihauptkommissar Christian Pongratz die Leitung der Dienststelle in Bad Kötzting übernehmen. Polizeipräsident Norbert Zink konnte im Rahmen des Festakts Herrn Pongratz seine Bestellungsurkunde zum Dienststellenleiter aushändigen. Über den Polizeihauptkommissar berichtete Zink, dass dieser durch seine „langjährige Zugehörigkeit zur Bayerischen Polizei in verschiedensten Funktionen für die Leitung der Polizeiinspektion bestens geeignet ist“.

Christian Pongratz leitete seit 1. September 2018 die Polizeistation Waldmünchen. Diesen Posten wird ab 1. Mai 2022 Kriminalhauptkommissar Thomas Schröpfer übernehmen. Schröpfer ist Angehöriger der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg und wird die Polizeistation ebenfalls im Rahmen der Führungskräfteauswahl temporär leiten.

Werdegang POK Mario Griesbeck

Griesbeck begann seine Karriere bei der bayerischen Polizei im Jahr 2005 mit der Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst in Sulzbach-Rosenberg. Nach der Ausbildung leistete Griesbeck zunächst bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg Dienst und wurde anschließend zur Verkehrspolizeiinspektion Freising versetzt. Aufgrund seiner guten Arbeitsergebnisse und dem hohen Engagement konnte Griesbeck im September 2015 mit dem Studium zum gehobenen Polizeivollzugsdienst beginnen. Dem Studium schloss sich eine Station bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd an, ehe Griesbeck 2018 das Personalauswahlverfahren für den Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene im Polizeivollzugsdienst begann. Hier absolvierte er Stationen beim Sachgebiet E 3 im Polizeipräsidium Oberpfalz, der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg und der Polizeiinspektion Neumarkt in der Oberpfalz. Den Abschluss dieses Verfahrens machte die halbjährliche Leitung der Polizeiinspektion Bad Kötzting. Der 38-jährige Polizeihauptkommissar wohnt zusammen mit seiner Frau und Tochter in Regensburg.

Werdegang PHK Christian Pongratz

Bei Pongratz begann der Einstieg in den Polizeiberuf 1992 ebenfalls mit der Ausbildung im mittleren Dienst. Nach seiner Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Sulzbach-Rosenberg und eine anschließenden Verwendung bei der I. Bereitschaftspolizeiabteilung in München leistete er viele Jahre bei der Grenzpolizei Dienst. Dabei war er unter anderem in Garmisch-Partenkirchen und Furth im Wald eingesetzt. Auch Pongratz gelang den Aufstieg in den gehobenen Dienst und er begann sein Studium hierfür 2000 in Sulzbach Rosenberg. Danach verrichte Pongratz weiter seinen Dienst bei Grenzpolizeiinspektion Furth im Wald. Nach der Auflösung der Grenzpolizei wechselte Pongratz zur Polizeiinspektion Furth im Wald. Im Rahmen eines Personalauswahlverfahrens durchlief der Polizeihauptkommissar verschiedene Stationen bei der Polizeiinspektion Neutraubling, den Sachgebieten E 1 und E 2 im Polizeipräsidium Oberpfalz, der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sowie der Polizeiinspektion Cham. Seit September 2018 leitete er die Geschicke der Polizeistation Waldmünchen. Ab 1. Mai 2022 wird Pongratz nun Leiter der Polizeiinspektion Bad Kötzting. Pongratz ist 47 Jahre alt und lebt zusammen mit seiner Lebensgefährtin und seiner Tochter im Landkreis Cham.