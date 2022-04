WÜRZBURG / INNENSTADT. Von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Unbekannter das Verdeck eines Fiat Panda aufgeschlitzt, um in den Innenraum des Fahrzeuges zu gelangen. Der Täter entwendete geringwertige Genstände und entkam damit unerkannt. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise.



Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich der Pkw-Aufbruch im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 18.00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 08.00 Uhr ereignet haben. In diesem Zeitraum war der weiße Fiat Panda in der Eichstraße geparkt. Der Sachschaden, der am Verdeck des Pkw entstand, dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro belaufen.



Wer etwas beobachtet hat, das mit dem Pkw-Aufbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.