REGENSBURG/OBERPFALZ/TSCHECHISCHE REPUBLIK. Bereits seit mehreren Monaten ermittelten die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg und das Bayerische Landeskriminalamt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Regensburg verdeckt gegen mehrere Verdächtige aus dem Großraum Regensburg und der Tschechischen Republik. Sie stehen in dringendem Verdacht, mit Betäubungsmitteln, hier insbesondere Heroin, in erheblichen Mengen gehandelt zu haben. Am gestrigen Tag (28. April 2022) wurden mehrere Kilogramm Heroin sichergestellt.

Am Donnerstag, den 28. April 2022, vollzogen Kräfte der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg gemeinsam mit der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift Nordbayern (GER) des Bayerischen Landeskriminalamts und des Zollfahndungsamtes München Durchsuchungsbeschlüsse an 22 Objekten. Grund dafür sind mehrere Ermittlungsverfahren wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz. Es besteht u.a. auch der Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Die Maßnahmen fanden in der Stadt Regensburg sowie den Landkreisen Regensburg, Schwandorf, Kelheim und auch in der Tschechischen Republik statt und richteten sich gegen 20 Personen. Die Ermittler erhielten bei den Durchsuchungen Unterstützung von bayerischen Spezialeinheiten, Spezialkräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei und weiteren Einsatzkräften der Polizeipräsidien Oberpfalz und Niederbayern. Insgesamt war die Polizei mit rund 200 Kräften im Einsatz.

Den Ermittlern war es bereits im Vorfeld gelungen, aufgrund vorliegender Ermittlungsergebnisse Haftbefehle gegen vier tatverdächtige Männer im Alter zwischen 35 und 40 beim zuständigen Ermittlungsrichter zu erwirken. Drei der Männer konnten bei dem Einsatz in Bayern verhaftet werden. Sie sitzen nun in bayerischen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.

Zwei weitere Beschuldigte wurden im Rahmen der gestrigen Maßnahmen vorläufig festgenommen und zwischenzeitlich dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Regensburg vorgeführt. Dieser erließ jeweils Haftbefehle, weshalb die beiden Männer nun ebenfalls in Untersuchungshaft sitzen.

Ein weiterer Mann hielt sich in der Tschechischen Republik auf und konnte dort aufgrund der guten Zusammenarbeit mit der tschechischen Polizei im Rahmen der Rechtshilfe von tschechischen Beamten in Haft genommen werden. Er wartet nun auf seine Auslieferung nach Bayern.

Bei den Durchsuchungen fand die Polizei u.a. mehrere scharfe Schusswaffen. Außerdem wurden Betäubungsmittel sichergestellt, wie Heroin und Drogenersatzstoffe. Die Einsatzkräfte sicherten auch Laptops und Handys bei den Beschuldigten und beschlagnahmten über 160.000 Euro Bargeld. Die größte Sicherstellung betrug ca. 3,5 Kilogramm Heroin.

Die monatelangen intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen gipfelten nun in der konzertierten Durchsuchungs- und Festnahmeaktion, mit dem die Bayerische Polizei nicht nur in der Oberpfalz ein deutliches Zeichen gegen den organisierten Rauschgifthandel setzt.

Die Ermittlungen zu diesen Verfahrenskomplex dauern an.