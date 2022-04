0824 – Auto beschädigt

Oberhausen – Offenbar mutwillig wurde an einem in der Äußeren Uferstraße (Höhe Hausnummer 31) ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Porsche Cayenne der Außenspiegel abgerissen oder abgetreten. Der dabei angerichtete Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Tatzeit dürfte gestern (28.04.2022) zwischen 15.00 und 22.00 Uhr gewesen sein.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

0825 – Auto angefahren: Zeugen gesucht



Lechhausen – Im Zeitraum zwischen dem 22. und 25.04.2022 (Fr. – Mo.) wurde offenbar ein in der Paul-Reusch-Straße (Höhe Hausnummer 18) geparkter schwarzer Mercedes im Bereich der Heckstoßstange angefahren. Der unbekannte Verursacher hinterließ dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro.



Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

0826 – Traditionsbewusst (aber leider betrunken) unterwegs



Innenstadt – Gestern (28.04.2022) gegen 23.50 Uhr fiel einer Streifenbesatzung ein in Tracht gekleideter E-Scooter-Lenker am Leonhardsberg auf. Bei der anschließenden Kontrolle des schneidigen 21-Jährigen wurde allerdings deutlicher Alkoholgeruch festgestellt, was ein Alkoholtest mit knapp 1,3 Promille dann auch prompt bestätigte. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins waren die Konsequenz, eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr folgt.