MITTELFRANKEN. (539) Nach zweijähriger pandemiebedingter Zwangspause konnte der Girls Day 2022 am Donnerstag (28.04.2022) wieder in Präsenzform bei unterschiedlichen Dienststellen im Bereich Mittelfranken stattfinden.



Sowohl in der Bereitschaftspolizeiabteilung in Nürnberg, als auch bei den Polizeidienststellen in Ansbach, Schwabach, Roth, Altdorf, Bad Windsheim, Weißenburg, Gunzenhausen und Heilsbronn wurde interessierten Schülerinnen ab 14 Jahren der Polizeiberuf auf anschauliche Weise nähergebracht.

Streifenbeamte beantworteten zahlreiche Fragen zu ihrer Tätigkeit und führten im Anschluss den Teilnehmerinnen die umfangreiche Ausrüstung für den täglichen Streifendienst vor. Die Heranwachsenden konnten so eine erste Vorstellung davon gewinnen, wie sich der „Alltag“ als Streifenpolizistin anfühlen könnte.

Diensthundeführer sowie Polizeireiter stellten ihre vierbeinigen Streifenpartner und deren besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten vor. Beamtinnen der Einsatzzüge und des Unterstützungskommandos des Polizeipräsidiums Mittelfranken zeigten ebenfalls, dass die körperlich wie mental äußerst beanspruchende Tätigkeit in einer sogenannten geschlossenen Einheit keinesfalls nur Männern vorbehalten ist.

Der Tag wurde durch Vorträge und kurze Vorführungen der Kriminalpolizei abgerundet. Die Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Mittelfranken berichteten zudem über die Einstellungsvoraussetzungen sowie die Ausbildung bzw. das Studium bei der Bayerischen Polizei. Hierbei werden die Auszubildenden in zweieinhalb bzw. die Studierenden in drei Jahren sowohl theoretisch, vor allem aber auch praktisch bestens auf den anspruchsvollen Polizeidienst vorbereitet.

Obgleich beim Girls Day bei Weitem nicht alle Sparten der Bayerischen Polizei vorgestellt werden konnten, zeigte sich den jungen Teilnehmerinnen doch deutlich, wie facettenreich der Polizeiberuf ist.

Insgesamt nahmen an den unterschiedlichen Veranstaltungen knapp 200 Jugendliche teil.

Das Fazit zum Girls Day: Frauen in der Polizei – das passt sehr gut!

Dass der Polizeiberuf nicht mehr das Klischee einer „Männerdomäne“ erfüllt, zeigen die aktuellen Zahlen. So sind derzeit im Polizeipräsidium Mittelfranken 4255 Polizeivollzugsbeamte tätig, fast ein Viertel davon ist weiblich. In einzelnen Bereichen ist der Frauenanteil noch deutlich höher, etwa beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken, bei dem über 40 Prozent der Beschäftigten weiblich sind.

Die Einstellungschancen bei der Bayerischen Polizei sind derzeit aufgrund erhöhter Einstellungszahlen außerordentlich gut. Weitere ausführliche Informationen zum Polizeiberuf sowie den Einstellungsvoraussetzungen finden sich unter www.mit-sicherheit-anders.de .



Erstellt durch: Lisa Hierl