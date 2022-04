614. Serie von Raubdelikten mit Zielrichtung hochwertiger Armbanduhren; drei Tatverdächtige festgenommen – Stadtgebiet München

Im Zeitraum von Samstag, 17.07.2021, bis Montag, 28.03.2022, kam es vorwiegend im Bereich der Münchner Innenstadt zu ähnlich gelagerten Raubdelikten mit dem Ziel der Erlangung hochwertiger Armbanduhren. Hierbei trat jeweils ein unbekannter männlicher Täter an die Träger der Uhren heran und entriss ihnen diese vom Handgelenk. Im Anschluss an die Tathandlungen stieg dieser Täter zu einem zweiten unbekannten Täter auf einen Roller. In der Folge entfernten sich die Täter mit den entwendeten Armbanduhren von den Tatörtlichkeiten.

Der Gesamtwert der Armbanduhren beläuft sich auf mehr als 100.000 Euro.

Im Rahmen der akribischen und umfangreichen Ermittlungen des Kommissariats 21 (Raubdelikte) konnten zunächst Hinweise auf ein verwendetes Tatmittel und im weiteren Verlauf auch auf mehrere Tatbeteiligte erlangt werden.

Am Donnerstag, 28.04.2022, gegen 17:35 Uhr, trat wiederum ein Täter im Bereich der Maximilianstraße an einen 60-Jährigen mit Wohnsitz in Wiesbaden heran und versuchte diesem dessen hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk zu reißen. Nachdem sich der 60-Jährige zur Wehr setzte und auch ein unbeteiligter Zeuge auf das Tatgeschehen aufmerksam wurde, brach der Täter die Tathandlung ab und entfernte sich wiederum mit Hilfe eines auf einem Roller wartenden zweiten Täters.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten in der Folge ein 34-jähriger italienischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland (handelnder Täter) und ein 36-jähriger italienischer Staatsangehöriger, ebenfalls ohne festen Wohnsitz in Deutschland (Fahrer des Rollers) festgenommen werden. Ein dritter Tatverdächtiger, ein 44-jähriger italienischer Staatsangehöriger, ebenfalls ohne festen Wohnsitz in Deutschland, konnte in Tatortnähe in einem Pkw sitzend festgestellt und festgenommen werden.

Die drei Tatverdächtigen werden im Verlauf des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden durch das Kommissariat 21 fortgeführt.

615. Staatsschutzrelevantes Delikt – Westend

Im Rahmen von Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf Aussagen mit volksverhetzenden Inhalten gegen eine ethnisch-religiöse Bevölkerungsgruppe in Vorderasien durch einen 51-Jährigen (mit deutscher und algerischer Staatsangehörigkeit) mit Wohnsitz in München. Diese Inhalte wurden verbal im Rahmen von Unterrichtsveranstaltungen geäußert, die in den Räumlichkeiten eines Vereins in München stattfanden.

Am Donnerstag, 28.04.2022 wurden in den frühen Morgenstunden von Beamten der Münchner Polizei Durchsuchungsbeschlüsse in der Wohnung des 51-Jährigen und in den Vereinsräumen vollzogen, die von der Staatsanwaltschaft München I beantragt und vom Amtsgericht München erlassen waren. Dabei wurden Beweismittel (elektronische Geräte) aufgefunden und sichergestellt. Der 51-Jährige wurde auch in der Wohnung angetroffen. Nach der kriminalpolizeilichen Sachbearbeitung wurde er wieder entlassen.

Die Ermittlungen wegen der Volksverhetzung führt das Kommissariat 42 (Staatsschutzdelikte).

616. Verkehrsunfall zwischen Fußgängerin und Radfahrerin; eine Person verletzt – Schwabing

Am Donnerstag, 28.04.2022, gegen 16:00 Uhr, befuhr eine 29-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg mit ihrem Fahrrad die Hohenzollernstraße stadteinwärts. Sie fuhr hierbei ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand.

Wenige Meter vor der Leopoldstraße befand sich zur gleichen Zeit eine 71-jährige Münchnerin auf dem Gehweg und wollte die Straße an dieser Stelle überqueren. Hierzu trat die 71-Jährige zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn und übersah dabei, nach aktuellem Ermittlungsstand, die von links kommende 29-Jährige. Diese konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, wodurch sie mit dem Fahrrad gegen die 71-Jährige stieß und hierbei selbst auf die Fahrbahn stürzte.

Die 71-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrradfahrerin blieb unverletzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

617. Festnahme nach Verkehrskontrolle – Milbertshofen

Am Donnerstag, 28.04.2022, gegen 17:00 Uhr, fiel einer zivilen Polizeistreife ein E-Scooter auf der Milbertshofener Straße mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen auf. Auf Grund dessen sollte der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Entsprechenden Anhaltezeichen kam der Fahrer jedoch nicht nach und versuchte sich zu entfernen.

Kurze Zeit später konnte dieser dennoch im Bereich der Knorrstraße angehalten werden. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen und musste bei der darauf folgenden Festnahme gefesselt werden. Hierbei wurde ein 36-jähriger Polizeibeamter leicht an der Hand verletzt, konnte jedoch seinen Dienst fortsetzen.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 18-jährigen mit Wohnsitz in München, bei welchem eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden wurde. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich zudem Anhaltspunkte dafür, dass der 18-Jährige das Fahrzeug unter dem Einfluss berauschender Mittel geführt hätte. Zum E-Scooter konnte der 18-Jährige keinen Eigentumsnachweis erbringen. Dieser wurde deshalb sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige wieder entlassen. Er wurde wegen des Verdachts des Diebstahls, wegen Fahrens unter Drogeneinfluss, eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

618. Freinacht in München – Hinweis Ihrer Münchner Polizei

In der Nacht von Samstag, 30.04.2022, auf Sonntag, 01.05.2022, wird von manchen Personen die sogenannte Freinacht gefeiert. Die Nacht wird insbesondere von Jugendlichen oft dazu genutzt, um in Gruppen nach Beginn der Dunkelheit loszuziehen. Dabei werden teilweise „Späße“ gemacht, die andere Personen gefährden können und auch strafrechtliche relevante Taten sein können.

Brennende Müllcontainer, besprühte Verkehrsschilder oder beschmierte Hauswände stellen aber keinen Spaß dar, sondern dabei wird fremdes Eigentum beschädigt oder sogar auch Leib und Leben anderer gefährdet.

Im vergangenen Jahr gab es dabei im Bereich des Polizeipräsidiums München 10 Einsätze mit Bezug zur Freinacht. In den Jahren vor der Corona Pandemie waren diese Zahlen aber höher (jeweils deutlich über 50 Einsätze).

Die Münchner Polizei appelliert auch dieses Jahr wieder an die Vernunft der feiernden, jungen Bürger der Stadt: „Brauchtum ja – Straftaten nein!“

Angebliches kulturelles Brauchtum ist kein Freifahrtschein für Straftaten.