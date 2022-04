OBERPFALZ. In Hinblick auf die anstehende sogenannte Freinacht warnt die Polizei, Grenzen zu überschreiten.

In Einklang mit wärmeren Temperaturen und Lockerungen in den Infektionsschutzmaßnahmen sind auch wieder mehr Veranstaltungen zur Brauchtumspflege möglich. Für viele gehört hierzu auch die Freinacht mit ihren Späßen und Streichen. Bei allem Verständnis für Tradition warnt die Oberpfälzer Polizei aber davor, Grenzen zu überschreiten. Insbesondere für Straftaten ist auch in der Freinacht kein Raum. So bleibt etwa Sachbeschädigung auch hier nicht erlaubt und muss entsprechend verfolgt werden. Die Polizei rät deshalb, sich auf kreative und harmlose Scherze zu beschränken.

Auch im Straßenverkehr gelten die gleichen Regeln wie im gesamten Jahr. Deshalb gilt bei Alkohol: Wer trinkt, fährt nicht und wer fährt, trinkt nicht! Die Oberpfälzer Polizei wird auch dieses Jahr in der Freinacht präsent sein.