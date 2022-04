BURGLENGENFELD, LKR. SCHWANDORF. Am gestrigen Donnerstag wurden der PI Burglengenfeld mehrere Sachbeschädigungen in Bezug auf den Ukraine-Krieg gemeldet. Die Krimianlpolizeiinspektion Amberg ermittelt.

Unbekannte zerstörten an der Flüchtlingunterkunft in der Regensburger Straße zunächst ein Banner einer Firma und sprühten mehrere Z-Symbole an die Gebäudefassade.

Weiterhin wurden in der Sparkassenstraße bzw. am Europaplatz mehrere Z-Symbole im öffentlichen Raum gesprüht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Tat oder möglichen Täter/-innen unter der Telefonnummer 09621/890-0.