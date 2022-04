WIEDERGELTINGEN / BAB 96. Am Donnerstag den 28.04.2022 gegen 11:05 Uhr befuhr ein Müllsammelfahrzeug die A 96 von Buchloe in Richtung Lindau. Das Fahrzeug geriet während der Fahrt in Brand, der Fahrer stoppte es auf einem Parkplatz.

Unvermittelt kam es im hinteren Teil des Fahrzeugs, das mit Restmüll beladen war, zu einer Rauchentwicklung. Deshalb steuerte der Lkw-Fahrer den Autobahnparkplatz Wertachtal-Nord an. Als er das Fahrzeug abstellte, waren bereits im Bereich der Aufnahmeeinheit für Mülltonnen Flammen zu sehen. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Buchloe konnte nach deren Eintreffen den Brand in kürzester Zeit vollständig ablöschen.

Als Brandursache kommt ein technischer Defekt der Hydraulikeinheit der Ladeklappe des Lkw in Betracht. Die Ladung war vom Brand nicht betroffen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

