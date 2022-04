0819 – Kfz-Delikte: Zeugen gesucht



Innenstadt – Im Zeitraum vom 26.04.2022, 20.00 Uhr bis 27.04.2022, 17.00 Uhr, wurde an einem in der Ulmer Straße (Höhe Hausnummer 3) geparkten weißen Opel Insignia die rechte Fahrzeugseite, insbesondere im Bereich der Beifahrertüre offenbar mutwillig zerkratzt. Hierbei entstand nach Angaben des Geschädigten ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.





Hochzoll – Im Zeitraum vom 24. - 27.04.2022 (So./Mi.) wurde ein in der Eibseestraße (Höhe Hausnummer 16) geparkter blauer VW T-Cross im Heckbereich und auf der hinteren rechten Seite mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der Schaden hier beläuft sich auf ungefähr 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.



Innenstadt – Offenbar in der Nacht vom 27./28.04.2022 (Mi./Do.) wurde ein in der Friedrich-Chur-Straße (Bereich der 16er Hausnummern) geparkter blauer Opel einmal rund herum verkratzt. Die Schadenshöhe konnte noch nicht genannt werden, dürfte sich aber im unteren bis mittleren vierstelligen Bereich bewegen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.

0820 – Unfallfluchtgeschehen

Oberhausen – Im Zeitraum zwischen dem 21. und 27.04.2022 (Do.-Mi.) wurde in der Nordfriedhofstraße (im Bereich der einstelligen Hausnummern) ein dort am Straßenrand geparkter grauer VW Multivan im Heckbereich angefahren. Der Schaden beläuftsich nach Angaben des Geschädigten auf rund 3.000 Euro.

Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.





Hammerschmiede – Am gestrigen Mittwoch (27.04.2022) im Zeitraum zwischen 09.20 und 16.45 Uhr, wurde ein in der Neuburger Straße (Höhe Hausnummer 217) geparkter grauer Toyota Auris auf dem dortigen Park&Ride Platz angefahren. Der Schaden hinten links (Eindellung) dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

0821 – Unnötige Randale bei Polizeieinsatz wegen Drogenkonsums

Augsburg – In der Nacht zum heutigen Donnerstag (28.04.2022) kam es vor einer Augsburger Diskothek zu einem Polizeieinsatz. Gegen 01.00 Uhr wurde die Polizei über zwei Männer informiert, die sich dort auffällig verhielten und offenbar beim Konsum von Rauschgift beobachtet worden waren.

Bei Eintreffen der Polizei in der Konrad-Adenauer-Allee sollten die beiden 26- bzw. 28-jährigen Männer vor dem Club einer Kontrolle unterzogen werden. Dagegen wehrte sich der 28-Jährige und musste mit unmittelbaren Zwang fixiert werden. Unbeteiligte Gäste der Diskothek solidarisierten sich mit den Männern, hierbei kam es zu lautstarken Protesten. Einige Personen heizten die Stimmung durch deren Verhalten zusätzlich an und versuchten die Einsatzkräfte zu provozieren, diese wurden dabei körperlich bedrängt und bei den Maßnahmen behindert. Aus diesem Grund wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen. Ein 20-Jähriger kam dem Platzverweis trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach und musste deshalb in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte er sich so massiv, dass eine Polizeibeamtin eine blutende Wunde am Kopf erlitt, ihren Dienst aber dennoch fortsetzen konnte.

Zeitgleich ging ein 33-Jähriger auf einen anderen Polizeibeamten los, weshalb es zum Einsatz von Pfefferspray kam. Ein 24-Jähriger, der ebenfalls den Anweisungen der Einsatzkräfte mehrfach nicht nachkam, musste schließlich auch in Gewahrsam genommen werden und landete im Polizeiarrest.

Zahlreiche Einsatzkräfte aus dem Stadtgebiet kamen den am Königsplatz eingesetzten Beamten zu Hilfe und versuchten die Lage zu beruhigen. Auch ein Diensthund wurde dabei eingesetzt.

Im Zuge der Maßnahmen wurden außerdem zwei Mobiltelefone beschlagnahmt. Die beiden Besitzer filmten damit den Einsatzkräften direkt ins Gesicht und zeichneten auch taktische Absprachen der Beamten sowie den laufenden Funkverkehr auf.

Die beiden Männer, welche ursprünglich Grund für den Einsatz waren, wurden im Anschluss zur Polizeiinspektion Mitte gebracht. Dabei beleidigte der 28-Jährige die Beamten und spuckte zudem im Dienstfahrzeug herum. Bei dem 28-Jährigen wurden schließlich typische Verpackungen von Rauschgift aufgefunden, die den zuvor geäußerten Anfangsverdacht des Mitteilers auf unmittelbar vorherigen Konsum in Verbindung mit illegalem Handel nahe legen. Diesbezügliche Ermittlungen wurden eingeleitet, ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von über 1,7 Promille.

Gegen aktuell fünf Beteiligte wird nun wegen verschiedener Delikte, darunter Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes und Beleidigung, ermittelt.