606. Betrugsdelikt durch sogenannten Serviceanruf – Gräfelfing

Am Freitag, 01.04.2022, wurde ein über 70-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München von einem bislang unbekannten vermeintlichen Angestellten einer EDV-Firma auf dem Festnetz angerufen. Der bislang unbekannte Mann sprach überwiegend Englisch und gab an, als Angestellter dieser EDV-Firma verdächtige „Aktivitäten“ auf dem Computer des Rentners festgestellt zu haben.

In einem mehrstündigen Gespräch brachte der vermeintliche EDV-Experte den über 70-Jährigen dazu, zusätzliche Software auf dem PC zu installieren, um die Fehler zu beheben. Durch diese Software erlangte der Täter Zugriff auf den Computer des über 70-Jährigen. Auch am Folgetag erfolgten weitere telefonische Kontaktaufnahmen durch den unbekannten Anrufer. Durch die manipulative Gesprächsführung brachte der vermeintliche Servicemitarbeiter den über 70-Jährigen des Weiteren dazu, dass dieser persönliche Daten (u.a. Personalausweisdaten) übermittelte.

Im weiteren Verlauf gab der bislang unbekannte Täter an, kleinere Geldbeträge als Serviceleistung vom Konto des über 70-Jährigen Rentners abbuchen zu müssen. Schließlich wurden allerdings mehrere Hundert Euro Bargeld vom Konto des Rentners abgebucht.

Als der Rentner dies feststellte, begab er sich am Sonntag, 03.04.2022, zu einer Polizeiinspektion und brachte den Sachverhalt zur Anzeige.

Die Ermittlungen werden durch das Kommissariat 122 (Cybercrime) geführt.

607. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannter Schockanruf – Untergiesing

Am Mittwoch, 27.04.2022, gegen 13:30 Uhr, wurde eine 60-Jährige mit Wohnsitz in München von einer bislang unbekannten Täterin angerufen. Diese gab sich als Polizeibeamtin aus und teilte mit, dass eine Angehörige der 60-Jährigen einen Unfall verursacht hätte und sich in diesem Zusammenhang in polizeilichen Gewahrsam befinde. Auf Grund dessen sei eine Sicherheitsleistung zu erbringen.

Die 60-Jährige begab sich daraufhin mit Schmuck im Wert von mehr als Zehntausend Euro in die Altstadt. Während die 60-Jährige durchgehend mit der Täterin telefonierte, übergab sie den Anweisungen folgend einer zweiten bislang unbekannten Täterin den Schmuck.

Zu einem späteren Zeitpunkt stellte die 60-Jährige fest, dass es sich um einen Betrug handelte. In der Folge begab sie sich zur Anzeigenerstattung zu einer Polizeiinspektion.

Die AG Phänomene hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täterin wurde wie folgt beschrieben:

Weiblich, ca. 150 cm groß; schwarz gekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Salvatorplatzes (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

608. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Einbruchsdiebstahl in Gaststätte – Haidhausen

Am Dienstag, 26.04.2022, gegen 02:00 Uhr, nahm ein Anwohner verdächtige Geräusche wahr und sah im Innenhof eines Mehrfamilienhauses zwei ihm unbekannte Personen. Die zwei Personen hatten kurz zuvor ein Fenster einer im Erdgeschoss befindlichen Gaststätte eingeschlagen. Der Anwohner verständigte daraufhin unmittelbar den Polizeinotruf 110.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Personen zunächst noch an der Tatörtlichkeit festgestellt werden. Diese versuchten sich im weiteren Verlauf zu entfernen, konnten jedoch noch in Tatortnähe festgenommen werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 15-Jährigen sowie eine 19-Jährige, beide mit Wohnsitzen in München. Inwiefern die Tatverdächtigen zuvor auch in die Gaststätte eingedrungen waren, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Im Laufe der weiteren Ermittlungen konnten bei den Tatverdächtigen Einweghandschuhe sowie bei der 19-Jährigen ein Teleskopschlagstock festgestellt werden. Beide Tatverdächtige wurden im weiteren Verlauf wieder entlassen.

Sie erwartet nunmehr ein Ermittlungsverfahren auf Grund eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 23 geführt.

609. Verkehrsunfall; eine Person schwer verletzt – Neuhausen

Am Mittwoch, 27.04.2022, gegen 12:50 Uhr, beabsichtigte ein 59-jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw VW von der Lazarettstraße aus in eine Tiefgarage im Bereich der Dachauer Straße einfahren. Zum Öffnen der Garage stellte er sein Auto ab und verließ dieses kurzzeitig. Nach derzeitigem Ermittlungsstand übersah der 59-Jährige hierbei, den Pkw gegen Wegrollen zu sichern. Deshalb rollte der Pkw in der Folge auf das bereits teilweise geöffnete Rolltor der Tiefgarage zu.

Beim Versuch das Fahrzeug noch abzubremsen, wurde der 59-Jährige zwischen der Fahrertür und der Karosserie des Fahrzeugs eingeklemmt und musste in der Folge durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde verletzt und kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Durch die Bergungsarbeiten des Pkw war die Lazarettstraße für ca. 30 Minuten in beide Richtungen gesperrt. Der Gesamtschaden am Pkw und am Rolltor beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

610. Größerer Polizeieinsatz nach einer Vermissung; 35-Jähriger in Hamburg angetroffen

-siehe Nachtrag zur Medieninformation vom 27.04.2022, Nr. 605

Wie bereits berichtet, wurde seit Mittwoch, 27.04.2022, gegen 07:00 Uhr, ein 35-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München vermisst. Zuletzt hatte er sich tags zuvor in den Abendstunden mit einem Bekannten an einem Sportplatz befunden.

Am Donnerstag, 28.04.2022, teilte die Polizei in Hamburg dem Polizeipräsidium München in den frühen Morgenstunden mit, dass der Vermisste in Hamburg angetroffen wurde.

Der 35-Jährige befand sich bei Antreffen augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation und wurde daher in Hamburg in eine entsprechende Klinik untergebracht.

611. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Geschäft – Altstadt

Am Dienstag, 26.04.2022, gegen 23:15 Uhr, beschädigte ein zunächst unbekannter Täter die Scheibe einer Schauvitrine eines Geschäfts in der Sendlinger Straße und entnahm Waren im Wert von mehr als hundert Euro.

Durch die Geräuschentwicklung im Rahmen der Tathandlung wurde eine Passantin auf den Vorfall aufmerksam und informierte unmittelbar den Polizeinotruf 110. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte in der Folge ein 38-jähriger afghanischer Tatverdächtiger ohne festen Wohnsitz in Deutschland im Bereich der Reichenbachstraße festgenommen werden.

Durch die Fahndungsmaßnahmen wurde zudem festgestellt, dass im Bereich Rosental die Schaufensterscheibe eines weiteren Geschäfts beschädigt wurde. Zu einem Eindringen in die Geschäftsräumlichkeiten kam es in diesem Fall nicht. Des Weiteren konnte vor dem Geschäft ein Stein aufgefunden und sichergestellt werden, welcher offensichtlich im Rahmen der Tatausführung verwendet wurde. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass dem 38-jährigen Tatverdächtigen auch dieser versuchte Einbruch zuzuordnen ist.

An den beiden Geschäften entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Der Tatverdächtige wurde am Mittwoch, 27.04.2022, einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage im Polizeipräsidium München vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) geführt.

612. Raubdelikt – Maxvorstadt

Am Dienstag, 26.04.2022, gegen 20:30 Uhr, befand sich ein 64-jähriger rumänischer Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland in der Nähe des Alten Botanischen Gartens. Er war hier mit einem Fahrrad unterwegs, welches einen Defekt aufwies, den er reparieren wollte. Hierbei kamen unvermittelt drei Männer auf ihn zu und gingen ihn körperlich an. In diesem Zusammenhang sprühten sie eine unbekannte Flüssigkeit (vermutlich Pfefferspray) in sein Gesicht. Gleichzeitig wurde ihm seine Umhängetasche weggerissen, in welcher sich unter anderem Bargeld befand. Die drei Täter entfernten sich daraufhin fußläufig von der Tatörtlichkeit.

Als Passanten auf den Vorfall aufmerksam wurden, wurde die Polizei verständigt. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Durch den Übergriff wurde der 64-Jährige leicht verletzt.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Täterbeschreibung:

Die Täter wurden durch den 64-Jährigen als männlich und dunkelhäutig beschrieben. Eine weitergehende Beschreibung liegt nicht vor.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Alten Botanischen Garten (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.