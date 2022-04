OFFENBERG, LKR. DEGGENDORF. Am Dienstag, 26.04.2022, kontrollierten am Vormittag Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf auf der Autobahn A 3 die Insassen eines aus den Niederlanden kommenden Fernreisbusses.

Bei der Überprüfung der Fahrgäste am Parkplatz Kronawitt fiel ein 23-jähriger Niederländer zunächst auf, da er zunächst den Beamten auf Nachfrage freiwillig eine geringe Menge Marihuana aushändigte, das er in seinen Schuhen versteckte.

Im Zuge der weiteren Kontrolle fanden die Fahnder schließlich am Körper des Mannes eine Plombe mit rund 300 Gramm Kokain (Bild). Der Niederländer wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Deggendorf erging zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den Mann. Er wurde gestern (27.04.2022) nach Vorführung beim Ermittlungsrichter in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Deggendorf und der Kripo Deggendorf dauern an.

