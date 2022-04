SCHEYERN/PFAFFENHOFEN A. D. ILM; Die Polizeiinspektion Pfaffenhofen bekommt eine neue Leiterin – Polizeioberrätin Sandra Landes wird ihr Amt zum 01.05.2022 antreten.

Polizeipräsident Günther Gietl führte Polizeioberrätin Landes am heutigen Vormittag im Rahmen eines kleinen Festakts im Wittelsbacher Saal des Klosters Scheyern feierlich in ihr neues Amt ein.

Der Hausherr des Klosters, Pater Lukas, gedachte in seinen Grußworten zusammen mit den anwesenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten dem im Dezember verstorbenen Dienststellenleiter Helmut Fink.

Die Dienststellenleitung hatten interimsweise Finks Stellvertreter Paul Roth mit zeitweiser Unterstützung durch den Leiter der Zentralen Ergänzungsdienste Ingolstadt, Hans-Jürgen Bartl, übernommen. Der Polizeipräsident bedankte sich bei den beiden Führungskräften für ihr nicht nur dienstliches, sondern auch außerordentliches persönliches Engagement in dieser schweren Zeit. Polizeihauptkommissar Paul Roth wird in der bewährten Weise nun auch Sandra Landes als ständiger Stellvertreter zur Seite stehen.



Auch die stellvertretende Landrätin Frau Elke Drack, Zweiter Bürgermeister von Pfaffenhofen, Herr Roland Dörfler, und Erster Bürgermeister von Scheyern, Herr Manfred Sterz, sprachen als geladene Ehrengäste ein Grußwort. Alle Redner wünschten der

Nachfolgerin Sandra Landes ausdrücklich alles Gute für die neuen Herausforderungen.



Für die 41-jährige gebürtige Münchnerin ist die neue Stelle ein Heimspiel. Aufgewachsen in Schweitenkirchen, lebt sie seit 2001 mit ihrem Partner und den gemeinsamen Kindern – mit Ausnahme einer einjährigen Unterbrechung für das Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster – in der Stadt Pfaffenhofen. Bereits als junge Kommissarin übernahm sie 2003 als stellvertretende Dienstgruppenleiterin in Pfaffenhofen erste Führungsaufgaben und kehrt damit heute in jeder Hinsicht zu ihren Wurzeln zurück. Zuletzt war Polizeioberrätin Landes seit 1. Oktober 2020 als stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion Flughafen-München tätig, davor drei Jahre als stellvertretende Leiterin der Führungsgruppe 1 beim Bayerischen Landeskriminalamt, wo Organisation und Dienstbetrieb, Aus- und Fortbildung sowie Arbeits- und Datenschutz zu ihrem Aufgabenbereich gehörten. Zu ihren Hobbys zählt sie Laufen, Wandern und Campen.



Polizeipräsident Günther Gietl betonte in seiner Rede, dass Helmut Finks Führungsstil von Verlässlichkeit und Menschlichkeit geprägt war. Über die Bestellung von Sandra Landes mit ihren weitreichenden fachlichen Erfahrungen sowie ausgeprägten zwischenmenschlichen Kompetenzen ist Polizeipräsident Gietl sehr glücklich und sieht mit ihr nach dem erfolgten Bewerbungsverfahren die richtige Beamtin an der Spitze der Pfaffenhofener Polizei. Mit freudigem Blick nach vorne wünschte er der neuen Polizeichefin viel Erfolg und Freude für ihr neues Amt sowie das nötige Quäntchen Glück.