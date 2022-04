TRAUNSTEIN. Ein Brand zerstörte am Sonntagnachmittag, 24. April 2022, die Lourdes-Kapelle in Traunstein. Die Kriminalpolizei Traunstein führt die Ermittlungen zur Brandursache und bittet dabei auch um Hinweise möglicher Zeugen.

Gegen 16.35 Uhr brach am Sonntagnachmittag (24. April) ein Feuer in der Lourdes-Kapelle am Maxplatz in Traunstein aus. Die Flammen beschädigten das Gebäude stark und zerstörten das Inventar. Der entstandene Sachschaden ist schwer zu beziffern, weil auch viele ideelle Werte verloren gingen, dürfte nach Einschätzung der Brandermittler der Kripo aber möglicherweise im sechsstelligen Bereich liegen.

Die Ermittlungen zur Brandursache führt das Fachkommissariat K1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein. Derzeit laufen die Auswertungen der am Brandort gesicherten Spuren. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden, die Ermittlungen hierzu laufen in alle Richtungen. Die Ermittler bitten zur Klärung des Falles deshalb auch um Zeugenhinweise:

Wer hielt sich am Sonntagnachmittag, 24. April 2022, zur Zeit des Brandausbruchs um 16.35 Uhr oder in der Zeit davor im Umfeld der Kapelle am Maxplatz auf und hat Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Brand in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kann der Kriminalpolizei Traunstein sonst Hinweise in dem Fall geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein unter der Telefonnummer (0861) 98730 zu melden.