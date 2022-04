ROSENHEIM. Am Mittwoch, 27. April 2022, stürzte ein Kleinkind aus einem Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Rosenheim. Mit schwersten Verletzungen wurde das Kind in eine Klinik gebracht, wo es leider wenig später verstarb. Die Kriminalpolizei Rosenheim untersucht jetzt, wie es zu dem tragischen Unfallgeschehen kommen konnte.

Gegen 11.30 Uhr stürzte am Mittwoch, 27. April, ein Kleinkind aus einem Fenster einer Wohnung im dritten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Fürstätt. Ein Notarzt leistete dem Unfallopfer Erste Hilfe und leitete Reanimationsmaßnahmen ein. Das Kind wurde umgehend in eine Klinik eingeliefert, wo es aber leider wenig später verstarb.

Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm vor Ort die Ermittlungen.