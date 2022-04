599. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Linienbus; eine Person verletzt – Schwabing

Am Dienstag, 26.04.2022, gegen 09:45 Uhr, befuhr ein 48-Jähriger mit Wohnsitz in München mit dem Bus der Linie 59 die Potsdamer Straße auf einem der beiden Fahrstreifen in Richtung Leopoldstraße. An der Kreuzung zur Germaniastraße beabsichtigte er bei für ihn geltendem Grünlicht nach rechts in diese abzubiegen.

Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine bislang unbekannter Fahrzeugführerin oder ein Fahrzeugführerin mit einem kleinen hellen (silberfarben oder weiß) Pkw die Potsdamer Straße auf dem zweiten Fahrstreifen in gleicher Richtung. Nach aktuellem Ermittlungsstand bog der Pkw an der Kreuzung zur Germaniastraße mit höherer Geschwindigkeit noch vor dem Linienbus nach rechts ab und zwang diesen dabei zu einer Vollbremsung.

Dadurch stürzte eine im Bus befindliche 65-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München und verletzte sich schwer. Sie wurde durch den Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der unfallverursachende Pkw entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne den gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zwischen den Fahrzeugen kam es zu keiner Berührung.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, insbesondere zum unfallflüchtigen Fahrzeug sowie dessen Fahrerin oder Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

600. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannter Schockanruf – Au

Am Dienstag, 26.04.2022, gegen 13:30 Uhr, wurde eine über 70-jährige mit Wohnsitz in München von einem bislang unbekannten Täter angerufen, der sich als Mitarbeiter eines Gerichts ausgab. Der Anrufer gab an, dass die Tochter der über 70-Jährigen einen Verkehrsunfall verursacht habe und forderte im Verlauf des Telefonats eine Kaution für die Freilassung der Tochter.

Im Verlauf von mehreren Stunden wurde die über 70-Jährige durch die manipulative Gesprächsführung des Anrufers derart unter Druck gesetzt, dass sie letztlich Bargeld und diverse Münzen im Wert von mehreren Tausend Euro an der Haustür an eine unbekannte Abholerin übergab.

Erst geraume Zeit später bemerkte die Seniorin den Betrug und verständigte den Polizeinotruf.

Die unbekannte Abholerin kann nicht näher beschrieben werden.

Die AG Phänomene hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Auerfeldstraße, Schornstraße und Sieboldstraße (Au) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

601. Betrugsfall durch Nachricht über Messenger-Dienst – Westend

Am Dienstag, 26.04.2022, gegen 13:20 Uhr, wurde ein über 80-Jähriger mit Wohnsitz in München über einen Messenger-Dienst von einem bislang unbekannten Täter kontaktiert. Dieser gab sich als dessen Sohn aus, der sich in finanziellen Schwierigkeiten befinde. Auf Grund dessen wurde im weiteren Verlauf um Überweisung eines Geldbetrages gebeten.

Gutgläubig überwies daraufhin der über 80-Jährige mehrere Tausend Euro an eine genannte Bankverbindung. Er bemerkte nach Rücksprache mit einer Angehörigen den Betrug und brachte anschließend den Vorfall zur Anzeige.

Das Kriminalfachdezernat 7 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Präventionshinweis

Die Polizei München warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche. Unbekannte Täter nehmen hierbei Kontakt über Messenger-Dienste auf und geben sich als Angehörige aus. Dabei wird regelmäßig angegeben, dass die angezeigte Rufnummer die neue Erreichbarkeit der Angehörigen sei. Im Anschluss wird die Überweisung von Geldbeträgen erbeten, da man sich in einer Notlage befinde.

Bedenken Sie, dass der konkrete Textinhalt abweichen kann.

Verhaltenshinweis:

- Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihren Angehörigen oder kontaktieren Sie diese unter der „alten“ Nummer. Sollten Sie Zweifel an der Identität haben, kontaktieren Sie die Polizei.

- Tätigen Sie keine Überweisung nur auf Grund eines Chatverlaufs.

- Sichern Sie ggf. den Chatverlauf durch Screenshots, da die entsprechenden Nachrichten in der Regel im Nachgang durch die unbekannten Täter gelöscht werden und geben Sie keine weiteren persönlichen Daten preis.

Link zur Präventionsseite des Polizeipräsidiums München

602. Verkehrskontrolle führt zum Auffinden von Betäubungsmitteln und Beschlagnahme des Kraftfahrzeugs – Freimann

Am Samstag, 23.04.2022, gegen 02:40 Uhr, beabsichtigte eine Streife der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) einen Pkw, Mazda in der Maria-Probst-Straße einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Noch vor Anhaltung beschleunigte der Fahrzeugführer auf 100 - 130 km/h. Stellenweise sind hier maximal 30km/h erlaubt.

Letztlich konnte das Fahrzeug auf Höhe der Heidemannstraße angehalten werden. Bei der Anhaltung wurden beim 44-jährigen Fahrzeugführer (mit Wohnsitz im Landkreis München) drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges wurden zudem Betäubungsmittel in nicht geringer Menge aufgefunden.

Auf Grund der Fahrweise des 44-Jährigen wird nach aktuellem Ermittlungsstand von einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ausgegangen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München wurde das Fahrzeug sowie der Führerschein vor Ort beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 44-Jährige entlassen.

Er wurde wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie auf Grund eines verbotenen Fahrzeugrennens und des Verdachts einer Fahrt unter Drogeneinfluss angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Münchner Verkehrspolizei durchgeführt.

603. Raubüberfall auf Wettbüro – Sendling

Am Dienstag, 26.04.2022 gegen 20:00 Uhr (unmittelbar nach Geschäftsschluss), betraten zwei bislang unbekannte Täter maskiert ein Wettbüro durch die noch nicht versperrte Kundeneingangstür und begaben sich zum Tresen, wo ein 31-jähriger Angestellter noch mit dem Kassenabschluss beschäftigt war.

Einer der beiden Tatverdächtigen bedrohte den 31-Jährigen mit einer schwarzen Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Angestellte mitteilte, dass sich das Bargeld bereits im Tresor befinde, ließen sich die Täter den Tresor öffnen und entnahmen das darin befindliche Bargeld. Im weiteren Verlauf entwendeten die beiden Täter auch noch das Münzgeld aus der Kasse und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Der Angestellte des Wettbüros verständigte in der Folge den Polizeinotruf 110.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum gewünschten Erfolg.

Der 31-Jährige erlitt durch den Überfall einen Schock, wurde darüber hinaus aber nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 geführt.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkelhäutig, schlank, sprach deutsch; dunkle Bekleidung, schwarze Mütze, schwarze Handschuhe, mit grünem Tuch oder Schal maskiert; bewaffnet mit dunkler Pistole

Täter 2:

Männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkelhäutig, schlank, dunkle Bekleidung, schwarze Mütze, schwarze Handschuhe, mit grünem Tuch oder Schal maskiert; er führte eine weiße Kunststofftüte mit schwarzem Aufdruck mit

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum Plinganserstraße und Lindwurmstraße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

604. Einbruch aus Gaststätte – Laim

Am Dienstag, 26.04.2022, im Zeitraum zwischen 05:50 Uhr 06:15 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte im Bereich der Landsberger Straße. Im weiteren Verlauf hebelte der Täter eine Registrierkasse auf und entnahm das darin befindliche Bargeld in Höhe von mehr als einhundert Euro. Des Weiteren wurden zahlreiche Getränke, ebenfalls im Wert von mehr als einhundert Euro, entwendet.

Im Anschluss an die Tathandlung verließ der Täter die Gaststätte auf dem Betretungsweg und entfernte sich mit einem Fahrrad in Richtung stadteinwärts.

Durch die Tathandlung entstand an der Gaststätte ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich; bekleidet mit schwarzer Jacke mit Kapuze und dunkler Hose; führte ein Fahrrad mit sich. Eine weitere Beschreibung ist nicht möglich.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Landsberger Straße, Friedenheimer Straße und Mitterhoferstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.