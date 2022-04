KASTL, LKR. ALTÖTTING. Bei einem Sturz durch die Decke einer Gewerbehalle in der Gemeinde Kastl hat sich ein 38-Jähriger am Dienstag, 26.04.2022, lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber zur medizinischen Behandlung in eine Klinik geflogen. Die Kripo Mühldorf am Inn hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Zu Reparaturarbeiten waren zwei Arbeiter am Dienstagmorgen gegen 8:30 Uhr zunächst mit einer Hebebühne über das Dach eines Gewerbebetriebs in der Bahnhofstraße von Kastl gefahren. Aus ungeklärter Ursache verließ der 38-jährige Arbeiter eines Energie- und Kommunikationsversorgers den gesicherten Korb der Hebebühne und betrat das nicht tragfähige Dach, welches unmittelbar darauf einbrach. Er fiel durch die Decke mehrere Meter nach unten auf den betonierten Hallenboden. Dabei zog er sich lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Zur ärztlichen Behandlung wurde der Schwerstverletzte mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zum momentanen Zeitpunkt befindet er sich nach wie vor in Lebensgefahr, sein Zustand ist stabil.

Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.