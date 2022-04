ADELSDORF. (528) Am Dienstagmorgen (26.04.2022) brach bei Schweißarbeiten an einer Grund- und Mittelschule in Adelsdorf (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein Brand aus. Die Kriminalpolizei ermittelt.



Gegen 08:10 Uhr ging über die integrierte Leitstelle die Meldung über einen Brand an der Grund- und Mittelschule in der Oberen Bachgasse ein.

Bei Schweißarbeiten in einem Technikraum an der Schule war ein Feuer ausgebrochen. Dieses konnte durch Feuerwehren aus dem Landkreis gelöscht werden, allerdings kam es zu einer massiven Rauchentwicklung im Gebäude. Die Schule wurde geräumt, die Schüler, welche nicht ihren Eltern übergeben werden konnten, wurden in der naheliegenden Aischgrundhalle durch Mitarbeiter des Rettungsdienstes betreut.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 200.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.



Erstellt durch: Janine Mendel / bl