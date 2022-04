0806 – Falscher Bankmitarbeiter ergaunert Geld

Lechhausen – Ein unbekannter Betrüger, der sich als Mitarbeiter eines Geldinstitutes ausgegeben hatte, rief gestern (25.04.2022) bei einer über 80-jährigen Seniorin an und informierte diese darüber, dass ein vierstelliger Geldbetrag von einer bekannten Online-Bestellfirma unrechtmäßig abgebucht worden sei. Dem Bankmitarbeiter sei dies sofort aufgefallen und deswegen konnte er einen Vermögensschaden abwenden und das Geld wieder zurückbuchen. Im weiteren Verlauf fragte er die Seniorin nach deren Bargeld und äußerte die Vermutung, dass es sich hierbei um Falschgeld handeln könnte. Zur Überprüfung sollte ein anderer Bankmitarbeiter bei der Frau vorbei kommen und die Scheine auf Echtheit überprüfen. Kurze Zeit später erschien der angekündigte Mitarbeiter („Herr Wolf“) dann tatsächlich an der Wohnung der Rentnerin. Während der Betrüger das Geld zählte, verließ die Geschädigte kurz das Zimmer. Als sie zurückkam, war der falsche Bankmitarbeiter mitsamt Geld im mittleren vierstelligen Eurobereich verschwunden.

Mit weiterem Auftreten der Betrüger muss gerechnet werden. Tipps und Hinweise zum Schutz vor Betrugsmaschen: www.polizei-beratung.de

0807 – Trunkenheitsdelikte

Kriegshaber – Gestern (25.04.2022) gegen 22.30 Uhr wurde eine Polizeistreife auf einen E-Scooter-Fahrer im Bereich der Bgm.-Ackermann-Straße aufmerksam, an dessen Gefährt kein vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der anschließenden Kontrolle wirkte der 51-jährige Lenker alkoholisiert, ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Neben der Trunkenheitsfahrt wird der 51-Jährige nun auch noch wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz angezeigt.

Oberhausen – Eine vom Beifahrer beim Aussteigen verursachte Delle an einem geparkten Fahrzeug brachte einen ganz anderen Sachverhalt zum Vorschein:

Gestern, gegen 22.00 Uhr stieg der Beifahrer aus einem Opel im Gablinger Weg aus und touchierte dabei mit der Beifahrertüre einen dort geparkten Audi. Eine leichte Delle in der Fahrertüre des Audi (Schaden rund 200 Euro) war die Folge. Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann aber heraus, dass der für die Delle nicht verantwortliche 54-jährige Opel-Fahrer mit knapp 2,9 Promille deutlich alkoholisiert war. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins waren die Folgen. Er wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

0808 – Ohne Fahrerlaubnis unterwegs: Unfall verursacht



Bärenkeller – Heute Nacht (26.04.2022) kurz vor 01.00 Uhr, bog ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer vom Meisenweg nach rechts in die Hirschstraße ab. Hierbei überfuhr er offenbar zügig den dortigen Randstein mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit, was zur Folge hatte, dass sein Fahrzeug auf die linke Seite kippte und auf der Fahrbahn weiter rutschte. Knapp zwei Meter später war die Rutschpartie dann an einem geparkten Mazda zu Ende. Der „Ausrutscher“ verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von knapp 7.000 Euro und leichte, aber nicht weiter behandlungsbedürftige Verletzungen beim Unfallverursacher.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich dann noch heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, weshalb er nun angezeigt wird. Außerdem muss er noch für die Abschleppkosten seines Fahrzeugs aufkommen, da dieses aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit war.

0809 – Nach Unfallflucht: Zeugen gesucht



Lechhausen – Gestern (25.04.2022) gegen 22.50 Uhr war eine Renault Twingo-Fahrerin in der Schillstraße unterwegs, als ihr auf Höhe Hausnummer 4 auf der Gegenfahrbahn ein Pkw entgegenkam. Hierbei streiften sich beide Fahrzeuge an den Außenspiegeln, wobei der Außenspiegel am Renault abbrach und das Spiegelglas herausfiel. Der andere unbekannte Unfallbeteiligte (nur bekannt mit vermutlich schwarzen Pkw unterwegs) fuhr ohne anzuhalten weiter, ohne sich um den hinterlassenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.

0810 – Nach Einbruchsversuch: Zeugen gesucht

Innenstadt – Im Zeitraum von Sonntag, 23.45 Uhr, bis Montag, 11.15 Uhr, brach ein bislang Unbekannter in eine Gaststätte im Jägergäßchen ein. Beuteschaden entstand nach bisherigen Erkenntnissen nicht, allerdings ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Die Kripo Augsburg bittet unter Tel. 0821/323-3810 um Zeugenhinweise.