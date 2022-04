RAMSTHAL, LKR. BAD KISSINGEN. In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte aus einem Solarpark mehrere Wechselrichter entwendet und konnten unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt und sucht Zeugen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 03:30 Uhr und 06:30 Uhr, haben sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Solarpark am Ortsrand verschafft und insgesamt zwanzig Wechselrichter der dortigen Freiflächen-Photovoltaikanlage entwendet. Es ist davon auszugehen, dass die Täter für den Abtransport ihrer Beute ein größeres Fahrzeug genutzt haben. Nach der Tat konnten Sie mit ihrer Beute im Gesamtwert von rund 40.000 Euro unerkannt entkommen. Sie hinterließen zudem Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe Personen oder Fahrzeuge feststellen konnten, diese unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.