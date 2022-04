592. Versuchtes Tötungsdelikt; ein Tatverdächtiger festgenommen – Altstadt

-siehe Medieninformation vom 18.03.2022, Nr. 393

Wie bereits berichtet, verständigten am Donnerstag, 17.03.2022, gegen 16:30 Uhr mehrere Passanten den Polizeinotruf über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Bereich der Sonnenstraße, bei der ein Stichwerkzeug verwendet wurde.

Auf Grund dieser Mitteilungen rückten umgehend mehrere Streifen der Polizei München zur Einsatzörtlichkeit aus. Vor Ort konnte jedoch zunächst kein Tatbeteiligter festgestellt werden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde im Bereich der Kreuzstraße ein 23-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Berlin angetroffen, der Stichverletzungen aufwies. Er wurde aufgrund seiner Verletzungen durch den hinzugezogenen Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war der 23-Jährige mit einem 20-Jährigen deutsch-türkischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in München in einen Streit geraten. Dies führte zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden, in deren Verlauf ein Messer eingesetzt wurde. Der 23-Jährige erlitt hierbei die Stichverletzungen. Sein 20-jähriger Kontrahent flüchtete vom Tatort. Die Ermittlungen in dieser Sache wurden durch das Kommissariat 11 des Polizeipräsidiums München übernommen.

Das Amtsgericht München erließ einen Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den flüchtigen 20-Jährigen. Aufgrund des Haftbefehls konnte der 20-Jährige, der in München wohnhaft ist, am 23.04.2022 in Zürich festgenommen werden. Von Seiten der Staatsanwaltschaft München I wird ein Auslieferungsersuchen an die schweizerischen Behörden gestellt werden.

Sowohl der Hintergrund des Streits als auch der genaue Tatablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der 23-Jährige konnte inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

593. Verbotenes Glücksspiel – Sendling

Aufgrund von Anwohnerbeschwerden kam es an einer seit November 2021 bestehenden Gaststätte in der Plinganserstraße zu wiederholten Einsätzen wegen Ruhestörungen. Im Rahmen der Einsätze wurde bekannt, dass dort verbotene Glücksspiele abgehalten wurden.

Wegen dem Verdacht der unerlaubten Veranstaltung einer Lotterie wurde deshalb ein Ermittlungsverfahren gegen die Gaststättenbetreiber bei der Staatsanwaltschaft München I eingeleitet. Die durch das Amtsgericht München beantragten Durchsuchungsbeschlüsse wurden in Nacht von Sonntag 24.04.2022, auf Montag, 25.04.2022, vollzogen. Hierbei waren Beamte des Kommissariats 33 (Glücksspielkriminalität), eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft München I sowie Beamte des Kreisverwaltungsreferats München (Gaststättenabteilung) beteiligt.

Neben den drei Betreibern der Gaststätte (24, 50 und 53 Jahre alt, alle mit Wohnsitzen in München) konnten vor Ort noch 78 Personen festgestellt werden, die am Glücksspiel teilnahmen. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden zahlreiche Beweismittel sowie mehrere Tausend Euro Bargeld sichergestellt. Außerdem kam es zu verschiedenen weiteren Verstößen gegen das Gaststättengesetz, weswegen vor Ort ein weiterer Betrieb der Gaststätte untersagt wurde.

Die anwesenden Personen wurden nach den Vernehmungen wieder vor Ort entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 33 geführt.

594. Einbruch in Einfamilienhaus; Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Pullach

Am Montag, 25.04.2022, gegen 19:30 Uhr, teilte eine Zeugin über den Polizeinotruf mit, dass sie soeben eine Person mit Taschenlampe beobachtet, wie diese in ein Einfamilienhaus einbrechen wolle.

Die eintreffenden Streifen konnten nach Umstellung des Gebäudes einen 36-Jährigen mit Wohnsitz in München im Haus feststellen und widerstandslos festnehmen. Da der Verdacht bestand, dass sich eine weitere Person im Haus befindet, wurde anschließend zur Absuche ein Polizeidiensthund hinzugezogen. Dabei gab sich eine weitere Person (eine 30-Jährige ebenfalls mit Wohnsitz in München) zu erkennen, welche ebenfalls widerstandlos festgenommen werden konnte. Im in der Nähe abgestellten Pkw des 36-Jährigen wurde außerdem mögliches Diebesgut sichergestellt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

595. Einbruch in Gaststätte – Sendling

Im Zeitraum von Sonntag, 24.04.2022, 19:00 Uhr, bis Montag, 25.04.2022, 09:30 Uhr, konnten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam eine Tür zu einer Gaststätte in der Boschetsrieder Straße öffnen. Sie betraten die Räumlichkeiten und entwendeten dort einen geringen Bargeldbetrag.

Der oder die unbekannten Täter konnten danach unerkannt flüchten.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Boschetsrieder Straße zwischen Machtlfinger Straße und U-Bahnstation Aidenbachstraße (Sendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

596. Betriebsunfall; eine Person schwer verletzt – Schwabing

Am Montag, 25.04.2022, gegen 08:00 Uhr, belieferte ein 68-Jähriger mit Wohnsitz in München eine soziale Einrichtung in Schwabing mit Lebensmitteln. Bei der Ladetätigkeit mit Hilfe einer handelsüblichen Sackkarre ging der 68-Jährige eine in den Keller führende Rampe rückwärts nach unten und verlor dabei sein Gleichgewicht.

Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Lebensmittelauslieferer vermutlich aufgrund des hohen Gewichts auf der Sackkarre die Rampe hinab und prallte anschließend rückwärts gegen eine Kellerwand.

Durch den Aufprall erlitt der 68-Jährige schwere Verletzungen und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

597. Größerer Polizeieinsatz nach Bedrohung – Berg am Laim

Am Montag, 25.04.2022, gegen 13:30 Uhr, verständigte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses den Polizeinotruf, da er eine Person im Treppenhaus mit einer Langwaffe gesehen hatte.

Nach Bekanntwerden des Sachverhalts wurden sofort mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt, um die Situation zu klären.

Ein 48-Jähriger wurde von den Einsatzkräften in seiner Wohnung angetroffen und gesichert.

Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der angegebenen Langwaffe um eine sogenannte Soft-Air-Waffe handelt. Sie wurde sichergestellt.

Der 48-Jährige, der auf die Beamten psychisch auffällig wirkte, wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz übernommen.

598. Größerer Polizeieinsatz nach Körperverletzung – Altstadt

Am Montag, 25.04.2022, gegen 12:45 Uhr, verständigten mehrere Passanten den Polizeinotruf aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Sendlinger-Tor-Platz. Unter anderem wurde auch ein Messer gesehen.

Sofort wurden mehr als zehn Polizeistreifen zum Einsatzort geschickt und trafen auf zwei sich streitende männliche Personen.

Nach ersten Ermittlungen gerieten ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in München und ein 26-Jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland aus bislang unbekannter Ursache in Streit. Nachdem der 26-Jährige den 41-Jährigen mit einer Spritze bedrohte, bewarf dieser den 26-Jährigen mit einer Bierflasche, die ihn am Kopf traf und bedrohte ihn zudem mit einem Cutter-Messer.

Der 26-Jährige erlitt durch den Flaschenwurf Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und wegen gefährlicher Körperverletzungen angezeigt. Sie heute zur Klärung der Haftfrage dem Haftrichter vorgeführt.

Das Kommissariat 24 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.