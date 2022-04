BURKARDROTH, OT ZAHLBACH, LKR. BAD KISSINGEN. Seit Montag fahndet die Bad Kissinger Polizei mit Hochdruck nach einem vermissten 72-Jährigen. Der Senior ist dringend auf Medikamente angewiesen und könnte sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden. Daher bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe bei der Fahndung.



Der Vermisste ist am Montagmorgen gegen 09.30 Uhr mit seinem Pkw weggefahren und seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, in die unter anderem auch ein Polizeihubschrauber und eine Rettungshundestaffel mit eingebunden waren, verliefen bislang ergebnislos. Es gibt derzeit keine Anhaltspunkte, wo sich der Vermisste aufhalten könnte.



Wer den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen hat oder wer Angaben zu seinem Aufenthaltsort oder zum Standort seines Fahrzeuges machen kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0971/7149-0 mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen in Verbindung zu setzen.