Augsburg – Aktuell wird die 14-jährige Fiona, genannt Simmy, vermisst. Simmy verließ heute gegen 08.10 Uhr das elterliche Haus in Augsburg und kündigte offenbar an, vorerst nicht mehr zurückkommen zu wollen. Bislang fehlt von ihr jede Spur. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte.

Beschreibung:

1,53 cm, 41 kg, kurze braune Haare, runde goldene Brille,

bekleidet mit weißen Pumaschuhen, schwarzer, glänzender Jacke mit Kapuze, einer grünen Cargohose oder einer schwarz-grauen Tarnhose, roter Wollmütze, orange-braunem Pullover, hellgrauem Schal,

trägt einen schwarzen Deuter-Rucksack

Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen bitte unter Tel. 0821/323-2710 bei der PI Augsburg Süd, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.