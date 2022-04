GRÄFENDORF, LKR. MAIN-SPESSART. Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am Sonntagabend im Bereich eines Carports ein Feuer ausgebrochen. Es entstand ein Sachschaden, der nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen dürfte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache hat inzwischen die Kriminalpolizei Würzburg übernommen.



Gegen 20.45 Uhr waren über den Polizeinotruf mehrere Mitteilungen über einen Brand in der Straße „Am Scharfritz“ eingegangen. Als eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Karlstadt am Einsatzort eintraf, waren die Löscharbeiten bereits in vollem Gange. Rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Gemünden, Gräfendorf, Seifriedsburg und Dittlofsroda bekämpften den Brand, der offenbar im Bereich eines Carports ausgebrochen war.



Neben dem Carport selbst wurden ein darin abgestellter Dacia und ein Anbau ein Raub der Flammen. Zudem wurden die Außenfassade des unmittelbar angrenzenden Wohnhauses sowie ein Wohnmobil, das in der Nähe des Brandortes stand, in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Der Rettungsdienst und ein Notarzt waren rein vorsorglich vor Ort.



Wie das Feuer entstanden ist, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von Brandspezialisten der Kriminalpolizei Würzburg durchgeführt werden.