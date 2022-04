0799 – Einbruch in ASIA-Lokal

Jakobervorstadt – Sonntagnacht (24.04.2022) zwischen 00.30 und 01.00 Uhr, bemerkte ein Angestellter eine offenstehende Türe der Gaststätte in der Jakoberstraße (Hausnummer 20). Eine anschließende Nachschau ergab, dass mehrere Schränke und Schubladen im Lokal selbst und im Bürobereich durchwühlt worden waren, ein Täter war nicht mehr vor Ort. Über einen Diebstahlschaden ist bislang nichts bekannt, auch der angerichtete Sachschaden dürfte sich in Grenzen halten. Wie der Täter in die Räumlichkeiten gelangte ist derzeit nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

0800 – Autos beschädigt: Täter gestellt – Zeugen/Geschädigte gesucht

Oberhausen – Heute (25.04.2022) gegen Mitternacht, teilte ein aufmerksamer Zeuge mit, dass ein Mann gegen mehrere geparkte Fahrzeuge in Schöpplerstraße getreten hat. Eine sofort alarmierte Polizeistreife konnte den 34-jährigen Vandalen kurz darauf in der Ebnerstraße stellen. Hierbei stellte sich dann auch noch heraus, dass der Mann nicht nur vier Fahrzeuge beschädigt hatte (Schadenshöhe muss noch ermittelt werden), sondern mutmaßlich auch noch bei der Apotheke an der Wertachbrücke an einem Schaukasten eine Scheibe mittels Stein eingeworfen hatte. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde der unkooperative 34-Jährige in Sicherheitsgewahrsam genommen.

Zeugen und vor allem weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei der PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510 zu melden.

0801 – Unfall verursacht und geflohen: Zeugen gesucht

Innenstadt – Am gestrigen Sonntag (24.04.2022) gegen 15.30 Uhr, befuhr der Lenker eines grauen Skoda Kodiaq die Eserwallstraße auf dem rechten Fahrstreifen in westlicher Fahrtrichtung. Neben ihm befand sich vermutlich dunkler Kombi der Marke Opel auf dem linken Fahrstreifen. Dessen Fahrer wechselte plötzlich den Fahrstreifen und übersah dabei den Skoda. Dessen Fahrer leitete eine Gefahrenbremsung ein und wich auf die Straßenbahnschienen aus, wo er dann im Gleisbett steckenblieb. An seinem Fahrzeug war anschließend der rechte Vorderreifen platt und die Felge beschädigt. Auch ein bei den Schienen befestigtes Kabelrohr wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der hierbei entstandene Gesamtschaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen.

Der Unfallverursacher in dem dunklen Opel Kombi hingegen fuhr weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Mitte unter 0821/323 2110.