REGENSBURG/NÜRNBERG. Vergangene Woche wurde ein Senior Opfer eines Telefonbetrugs. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Freitag, 22. April 2022, meldete sich ein Regensburger Senior beim Polizeinotruf und teilte mit, dass er Opfer eines Telefonbetrugs geworden ist. Er hatte bereits tags zuvor, am Donnerstag, einen Anruf von falschen Polizeibeamten erhalten. Diese brachten ihn dazu Geld abzuheben, nach Nürnberg zu fahren und dort an eine unbekannte Person zu übergeben. Der Senior erlitt dadurch einen Vermögensschaden in fünfstelliger Höhe.

Die Kriminalpolizei in Nürnberg hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen.

Die Polizei gibt folgende Tipps gegen Telefonbetrüger: