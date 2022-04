BAMBERG. Ende Februar rief ein zunächst Unbekannter beim Impfzentrum in Bamberg an und drohte mit der Anwendung von Gewalt gegen die Mitarbeitenden. Beamten der Kriminalpolizei Bamberg gelang es, den Anrufer ausfindig zu machen.

Am 25. Februar 2022 rief der 29-Jährige mit unterdrückter Nummer beim Impfzentrum in Bamberg an. In dem Telefonat kritisierte der Mann die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona Pandemie und drohte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit körperlicher Gewalt. Zudem gab er an, die Impfbestände verbrennen zu wollen.

Nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte der Anruf zurückverfolgt werden und die Beamten rückten vergangene Woche mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss in Händen zu der Wohnung des Mannes in Nürnberg aus. Im Rahmen der Durchsuchung stellten sie dessen Smartphone als Beweismittel sicher. Der 29-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung strafrechtlich verantworten.