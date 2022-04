BAMBERG. Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses im Bamberger Stadtgebiet ist am Sonntagnachmittag eine 81-jährige Bewohnerin ums Leben gekommen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 13.40 Uhr bemerkte ein Bewohner den Brand in dem Anwesen und verständigte die Einsatzzentrale der Polizei. Zu diesem Zeitpunkt war das Treppenhaus bereits stark verqualmt, weshalb eine Flucht darüber nicht mehr möglich war. Kurze Zeit später traf die alarmierte Feuerwehr ein, die mehrere Personen über eine Drehleiter aus dem Gebäude in der Straße „Wunderburg“ evakuieren konnte. Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Eine 81-jährige Bewohnerin wurde zunächst noch vermisst. Den Feuerwehrkräften gelang es schnell, die Flammen zu löschen. Jedoch konnten sie die Seniorin nur noch tot aus dem Gebäude bergen.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der Wohnung der 81-jährigen Frau, im ersten Obergeschoss des Hauses, aus. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 100.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang noch unklaren Ursache des Feuers aufgenommen.