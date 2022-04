Inhalt:

583. Pkw gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit entgegenkommendem Sattelzug – Oberschleißheim

584. Kollision von zwei Pkw nach Abbiegevorgang – Baierbrunn

585. Person stürzt in Gleisbereich und wird tödlich verletzt – Sendling

586. Dachstuhlbrand – Obergiesing

587. Balkonbrand – Au

588. Festnahmen nach exhibitionistischen Handlungen – Untersendling und Moosach

589. Einbruch in Tankstelle – Moosach

590. Zwei Festnahmen nach mehreren Fällen des besonders schweren Diebstahls – Stadtgebiet München

Am Freitag, den 22.04.2022, befuhr eine 58-jährige Frau gegen 08:40 Uhr mit ihrem Pkw, Fiat, die Bundesstraße 471 in Richtung Dachau. Auf Höhe der Baaderstraße geriet sie aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr.

Dort stieß sie frontal mit dem Sattelzug, MAN, eines 45-jährigen Mannes zusammen.

Durch die Kollision mit dem Lkw wurde der Pkw zurück auf den von ihr zuvor benutzten Fahrstreifen geschleudert, wo eine weitere Kollision mit dem Pkw, VW, eines 36-jährigen Mannes erfolgte.

Nach dieser zweiten Kollision stieß der Fiat frontal gegen die Schutzplanke der Bundesstraße und kam dort zum Stehen.

Die 58-Jährige aus dem nördlichen Münchner Umland wurde schwer verletzt und nach rettungsdienstlicher Erstversorgung am Unfallort zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Der 45-jährige Kraftfahrer aus dem hessischen Rheingau-Taunus-Kreis wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der 36-jährige Führer des VW aus dem Landkreis Eichstätt wurde ebenfalls leicht verletzt, ging allerdings selbst zum Arzt.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden jeweils schwer beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Im Verlauf der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße 471 in beide Richtungen für ca. vier Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

584. Kollision von zwei Pkw nach Abbiegevorgang – Baierbrunn

Am Freitag, den 22.04.2022, gegen 12:45 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Mercedes die Bundesstraße 11 in Fahrtrichtung München.

Zeitgleich befuhr ein 53-jähriger Mann aus dem südlichen Münchner Landkreis mit seinem MINI Cooper die Bundesstraße in Richtung Hohenschäftlarn.

Ein 58-jähriger Berufskraftfahrer aus dem Landkreis Miesbach stand unterdessen mit seinem Lkw, Daimler, an der Einmündung aus der Schorner Straße und wollte auf die B 11 einbiegen.

Der 62-jährige Mercedes-Fahrer fuhr an zwei unbeteiligten Pkw vorbei, um unvermittelt vor diesen nach links in die Schorner Straße abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden MINI Cooper des 53-Jährigen. Beide Pkw stießen zusammen, wobei der MINI gegen den wartenden Lkw des 58-Jährigen geschleudert wurde.

Durch den Zusammenstoß wurden sowohl der 62-Jährige als auch der 53-Jährige leicht verletzt. Beide kamen zur ambulanten Behandlung in örtliche Krankenhäuser.

Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

585. Person stürzt in Gleisbereich und wird tödlich verletzt – Sendling

Am Samstag, den 23.04.2022, gegen 15:15 Uhr, befand sich ein 46-jähriger Mann aus München am Bahnsteig der U-Bahn-Linie 6 Am Harras.

Während er telefonierte, achtete er nicht auf die Bahnsteigkante und fiel kurz vor der einfahrenden U-Bahn, die in Richtung Implerstraße unterwegs war, in den Gleisbereich.

Der Mann wurde von der U-Bahn erfasst und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 26-jährige U-Bahn-Fahrer aus München blieb unverletzt, musste jedoch durch das Kriseninterventionsteam betreut werden.

Der U-Bahn-Betrieb war für mehrere Stunden zwischen Partnachplatz und Implerstraße unterbrochen.

Mit derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen.

Die abschließende Sachbearbeitung hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

586. Dachstuhlbrand – Obergiesing

Am Samstag, den 23.04.2022, gegen 13:10 Uhr, fing aus bislang unbekannten Gründen ein Plastikblumenkübel auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Leifstraße Feuer.

Im Anschluss entwickelte sich ein Vollbrand des Balkons, der auch einen Teil der darüberliegenden Wohnungen und den Dachstuhl des Hauses entzündete.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Verletzte gab es nicht.

Der Einsatz war nach ca. vier Stunden für die Feuerwehr beendet. Auf dem geöffneten Dachstuhl musste ein provisorisches Notdach angebracht werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

Das Fachkommissariat 13 der Polizei München hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

587. Balkonbrand – Au

Am Samstag, den 23.04.2022, kam es gegen 16:50 Uhr in einem Wohnanwesen der Welfenstraße zu einer Familienstreitigkeit.

In diesem Rahmen randalierte der 23-jährige Sohn in der Wohnung seiner 50-jährigen Mutter und setzte hierbei den Balkon in Brand.

Von dort aus griffen die Flammen auf das Wohnungsinnere über, wobei alle Räumlichkeiten durch Rußbeschlag beschädigt wurden.

Nachdem Mutter und Sohn aus dem Haus ins Freie flüchteten, setzte sich die familiäre Auseinandersetzung vor dem Gebäude fort. Der 23-Jährige trat nach seiner Mutter und flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die 50-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.

Nachdem er gegen Abend zum Tatanwesen zurückkehrte, alarmierte die Mutter über den Notruf die Polizei.

Der Sohn wurde durch die eingesetzten Beamten angetroffen und festgenommen. Im Anschluss wurde er der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Aufgrund der Brandstiftung sowie der Körperverletzung gegen die Mutter und eventueller weiterer Delikte erfolgte im Laufe des Tages die richterliche Vorführung.

Die noch notwendigen weiteren Ermittlungen der Fachdienststelle hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

Der durch die Brandlegung verursachte Sachschaden an der Wohnung beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

588. Festnahmen nach exhibitionistischen Handlungen – Untersendling und Moosach

Fall 1:

Am Freitag, den 22.04.2022, gegen 13:30 Uhr, lag ein 48-jähriger Mann am Kapellenweg in einem Grünstreifen, wo er für Dritte sichtbar onanierte. Diese Handlung setzte er bis zur Ansprache durch die von Zeugen alarmierten Einsatzkräfte fort. In Ermangelung eines festen Wohnsitzes im Bundesgebiet wurde der Mann der Haftanstalt des Präsidiums München überstellt. Vom diensthabenden Ermittlungsrichter wurde er im Laufe des Morgens wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

Fall 2:

Am Freitag, den 22.04.2022, gegen 19:00 Uhr, schrie ein 26-jähriger Mann zwei 11-jährige Kinder auf dem Bunzlauer Platz beim Vorbeilaufen an. Im weiteren Verlauf pfiff er den Jungen zu, zog seine Hose herunter und präsentierte ihnen sein Geschlechtsteil. Die Kinder liefen davon und verständigten über ihr Mobiltelefon den polizeilichen Notruf.

Der Mann konnte noch an der Tatörtlichkeit durch die eingesetzten Streifenbeamten angetroffen und festgenommen werden. Der Mann, der im Bundesgebiet keinen festen Wohnsitz hat, wurde nach Sachbearbeitung der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Durch den diensthabenden Richter wurde er im Laufe des Vormittags entlassen.

Auch hier liegt die letztliche Sachbearbeitung beim Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

589. Einbruch in Tankstelle – Moosach

Am Samstag, den 23.04.2022, gegen 22:40 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in die Büroräumlichkeiten einer Tankstelle in München Moosach ein.

Über ein Außenfenster gelangte er in die Büroräumlichkeiten und durchsuchte diese nach Wertgegenständen.

Durch die automatisierte Alarmsicherung wurde der Notruf der Polizei verständigt.

Mehrere Polizeistreifen begaben sich zum Einsatzort. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte der bislang unbekannte Täter die herannahenden Polizeikräfte und flüchtete vor den Einsatzkräften in Richtung Dachauer Straße.

Auf der Flucht vom Einsatzort verlor der bislang unbekannte Täter Einbruchswerkzeug. Dieses konnte sichergestellt werden.

Die weiteren Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

1,70 m bis 1,80 m groß, dunkle Haare, Jeans, Pullover, kräftig gebaut.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Am Neubruch Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 52 des Polizeipräsidiums München geführt.

590. Zwei Festnahmen nach mehreren Fällen des besonders schweren Diebstahls – Stadtgebiet München

Bereits seit Mitte März 2022 kam es im Bereich des Polizeipräsidiums München zu einer Mehrung an Aufbrüchen an Zigarettenautomaten. Hierfür verwendeten die bis dato unbekannten Täter schweres Werkzeug. Anhand der immer gleichen Vorgehensweise konnten die Taten schnell durch das Fachkommissariat 52 zusammengeführt und bearbeitet werden.

Die bislang zwölf bekannten Taten fanden im Stadtgebiet sowie im Landkreis statt. Im Zuge der sehr intensiv geführten kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte das Kommissariat 52 des Polizeipräsidiums München zwei 21-jährige Tatverdächtige identifizieren. Diese wurden am 23.04.2022, gegen 02:00 Uhr, bei dem Versuch einer erneuten Tatausführung in München Moosach auf frischer Tat festgenommen. Auch hier konnten bei den Tatverdächtigen Tatbeute sichergestellt und beschlagnahmt werden.

Bei den darauffolgenden Durchsuchungsmaßnahmen in der Wohnung konnten weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt werden.

Insgesamt kam es bei den ausgeführten Tathandlungen zu einem Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Hierbei wurden überwiegend Tabakwaren und Bargeld entwendet.

Die beiden Tatverdächtigen werden am Sonntag, den 24.04.2022, dem Haftrichter vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall werden durch das Kommissariat 52 des Polizeipräsidiums München geführt.