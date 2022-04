OBERTHALHOFEN. Am Samstag um 21:45 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in Oberthalhofen in einer Obergeschosswohnung zu einem Brand. Die Bewohner bemerkten den Brand im Bereich des Kachelofens selbst und konnten die Wohnung noch rechtzeitig verlassen. Die hinzugerufenen Feuerwehren der Umgebung konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und somit schlimmeres verhindern. Eine der beiden Bewohner erlitt eine Rauchvergiftung und kam zur Behandlung ins Krankenhaus nach Kempten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 50000 Euro. (PI Lindenberg)