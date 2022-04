WATTTENWEILER / B 16. Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen ereignete sich heute gegen 07.40 Uhr auf der Bundesstraße B 16 etwa einen Kilometer nördlich von Wattenweiler.

Eine 25-jährige Pkw-Fahrerin war in Richtung Krumbach unterwegs und kam im Bereich einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie frontal mit dem Pkw einer 58-jährigen Frau. Bei dem Zusammenstoß werden beide Fahrzeuge total beschädigt. Glücklicherweise werden beide Frauen in ihren Fahrzeugen nicht eingeklemmt. Hinzukommende Verkehrsteilnehmer wurden zu Ersthelfern, die sofort vorbildlich reagierten und die Frauen aus den Fahrzeugen retteten. Kurz nach der Bergung entzündete sich an einem Fahrzeug ein Feuer, das zu einem Vollbrand beider Pkw führte.

Die Feuerwehren aus Wattenweiler, Ellzee, Neuburg, Unterwiesenbach und Ichenhausen waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort und löschten den Brand. Außerdem waren sie zur Verkehrsregelung eingesetzt, da die B16 bis 10:00 Uhr vollständig gesperrt war.

Beide Frauen trugen sehr schwere Verletzungen davon und wurden mit Rettungshubschraubern in nahegelegene Fachkliniken transportiert. Mehrere Rettungssanitäter und Notärzte waren mit den ersten medizinischen Maßnahmen vor Ort betraut.

Da sich bis zum Eintreffen der Polizeikräfte bereits Zeugen und Ersthelfer vom Unfallort entfernt hatten, werden diese gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Tel. 08282/905-0 zu melden.

(PI Krumbach)

