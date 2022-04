581. Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes – Altstadt

-siehe Nachtrag zur Medieninformation vom 21.04.2022, Nr. 580

Wie bereits berichtet, wurde die Polizei am Donnerstag, 21.04.2022, gegen 14.40 Uhr, über den Notruf verständigt, dass eine Frau mit einem Messer in der Hand aus einem Haus in der Sendlinger Straße gelaufen ist und blutet. Daraufhin fuhren zahlreiche Polizeistreifen die Örtlichkeit an. Vor Ort konnte dann die Frau, eine 27-Jährige Deutsche, angetroffen werden.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand kam es in der Wohnung der 27-Jährigen zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem ebenfalls in dem Haus wohnenden 45-jährigen Rumänen. Die 27-Jährige konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der 45-Jährige wurde notoperiert, verstarb dann aber letztendlich an der Schwere der erlittenen Verletzungen.

Die 27-Jährige wurde noch am Abend vom 21.04.2022 als Beschuldigte vernommen, machte hierbei Angaben zur Sache und konnte im Anschluss entlassen werden.

Die Ermittlungen zum konkreten Tatablauf werden vom Kommissariat 11 des Polizeipräsidiums München geführt.

582. Einbruch in Gaststätte – Nymphenburg

Am Donnerstag, 21.04.2022, in der Zeit zwischen 06:20 Uhr und 06:45 Uhr, verschafften sich nach ersten Erkenntnissen drei unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zum Außenbereich einer Gaststätte in Nymphenburg.

Dort versuchten sie zuerst ein Fenster aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Im Anschluss nutzten die Täter aufgefundene Gegenstände, um Fensterscheiben der Gaststätte einzuwerfen. So konnten sie schließlich in das Gebäude eindringen.

Im Inneren der Gaststätte durchsuchten die Täter den Kassenbereich nach Wertgegenständen, wobei sie mehrere Schränke durchwühlten. Danach verließen die Täter die Gaststätte auf dem Betretungsweg und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der genaue Beuteschaden ist bislang nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 51 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 180-185 cm groß, schlanke Figur; Bekleidung: Jeans, schwarze Jacke, grauer Kapuzenpulli, Arbeitshandschuhe, dunkle Maskierung, dunkle Mütze, dunkle Schuhe; er führte eine blaue Tasche mit sich

Täter 2:

Männlich, 180-185 cm groß, schlanke Figur; Bekleidung: dunkle Sporthose mit Streifen, dunkelblauer Kapuzenpullover, weißes Oberteil, Arbeitshandschuhe, dunkle Maskierung, dunkle Schuhe

Täter 3:

Männlich, 180-185 cm groß, dunkelhäutig, schlanke Figur; Bekleidung: dunkle Sporthose, dunkler Kapuzenpulli mit weißer Kordel, graue Arbeitshandschuhe, graue Maskierung

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Hirschgartenallee, De-la-Paz-Straße, Kriemhildenstraße und Arnulfstraße (Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 51, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.