LKRe NEU-ULM und HEIDENHEIM. Am Donnerstag in den Nachmittags- und Abendstunden kam es zu mehreren Polizeieinsätzen mit Festnahmen in den Landkreisen Neu-Ulm und Heidenheim.

Es handelte sich dabei um einen geplanten Einsatz der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm, dem bereits länger andauernde Ermittlungen vorausgingen. Hintergrund der gestrigen Festnahmen ist ein Betäubungsmittelverfahren. Es kamen auch Spezialkräfte zum Einsatz, die mehrere Männer festnahmen.

Da die Ermittlungen derzeit noch andauern, kann die Kripo Neu-Ulm keine weiteren Details zum Verfahren bekanntgeben.

(KPI Neu-Ulm)

